Într-un interviu acordat GSP.ro, Roberto Ayza, în vârstă de 38 de ani, brazilianul care a jucat 350 de meciuri și a marcat 68 de goluri în primele două ligi din România între 2007 și 2019, a povestit despre unul dintre cele mai mari rateuri din cariera sa.

În urmă cu 10 ani, Roberto Ayza a fost desemnat cel mai bun jucător din Liga 2. Aflat atunci la apogeul carierei sale, acesta a primit o ofertă pentru a da probe la clubul ucrainean de primă ligă Volyn Luțk, unde jucau nume grele ale fotbalul.

Celebrul fotbalist a povestit cum s-a petrecut totul

„Am avut o șansă de a merge în străinătate. Eram la Mioveni, după primul sezon. Impresarul Traian Gherghișan mi-a zis: «Vorbește cu primarul (n.r. – primarul Ion Georgescu, omul care controlează clubul din Mioveni) că plecăm în Ucraina, la Volyn Luțk». Primarul n-a vrut inițial, dar mi-a dat o hârtie pentru 10 zile să dau probe.

Am ajuns acolo la antrenamente, m-am antrenat cu antrenorul secund. Ei au avut o deplasare, iar după weekend urma să mă vadă antrenorul principal. El trebuia să decidă dacă rămân sau nu, președintele clubului mă plăcea. Am mers cu autocarul la antrenamentul de luni, a dat drumul secundul la antrenament, iar la un moment apare antrenorul principal (n.r. – Vitali Kvarțianîi) cu o sticlă de șampanie în mână.

Desfăcută! Avea două pahare în mână și venise și cu două fete după el. S-a pus pe bancă în timpul antrenamentului și bea cu fetele. Era ciupit. N-a stat mult și a plecat”, a spus fotobalistul, potrivit sursei citate.

„A doua zi, mi-a spus impresarul că a intrat în comă alcoolică și că e internat la spital. Am zis: “Păi și ce facem?”. “Păi așteptăm să iasă”. Aștept o zi, două, trei, nimic. Primarul de la Mioveni mă tot suna să mă întorc că are nevoie de mine. A zis că îmi mărește salariul. “Ce faci, hai acasă!”. “Stați că trebuie să iasă antrenorul din comă”. Aveau meci cu Șahtior Donețk în weekend, era Lucescu la Donețk. Am decis să mă întorc acasă. Am plecat și omul s-a trezit a doua zi. A stat pe bancă cu Șahtior și au făcut egal, 1-1”, a mai relatat acesta.