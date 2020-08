„Pe 11 iulie mi s-a făcut testul și a doua zi am primit rezultatul. Și m-au dus la Câmpulung unde era maternitate COVID. Eu eram convinsă că nu am COVID, nu aveam niciun fel de simptome, nici eu și nici apropiații mei. Am solicitat să mi se facă din nou testul, am vrut să-l plătesc eu, dar m-au refuzat spunând că procedura este să-l repeți peste 8 zile. Mai devreme nu, exact așa mi-au spus”, a declarat Mihaela, potrivit antena3.ro.

Viitoarea mămică nu a acceptat situația și, ajutată de medicul său ginecolog, a reușit să facă al doilea test, care a ieșit negativ.

”Medicul meu ginecolog a insistat foarte mult la Câmpulung să mi se repete testul, iar după două-trei zile mi s-a repetat testul. Iar asistenta care a venit să-mi repete testul era un pic indignată că de ce insistă medicul meu atât de mult să repetăm. Era sigură că va fi pozitiv. Și testul a ieșit negativ”, a declarat tânăra.

Mai apoi, situația s-a repetat cu o altă gravidă, al cărei test a ieșit tot fals pozitiv.

”După care am vrut să plec și mi s-a spus că trebuie să mai stau încă 48 de ore ca să mai fac încă un test care să iasă tot negativ. M-au externat, a venit familia să mă ia și a doua zi am mers să nasc. Norocul meu a fost că am fost pusă într-o cameră singură. Doar a doua zi a venit o altă gravidă, tot din Mioveni. Și culmea, tot cu test fals pozitiv”, a povestit femeia.

În ultimele 24 de ore au fost 1.309 cazuri noi de COVID-19, 24.108 teste efectuate. Cele mai multe cazuri noi sunt în București, 143. Capitala este urmată de județele Argeș – 98 de cazuri noi și Brașov – 91 de îmbolnăviri.

Conform datelor transmise de Grupul de Comunicare Strategică s-au înregistrat cazuri noi în toate județele României. Cele mai puține îmbolnăviri au fost în Botoșani, Satu Mare și Giurgiu.

În intervalul 04.08.2020 (10:00) – 05.08.2020 (10:00) au fost înregistrate 41 de decese (28 bărbați și 13 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Brăila, Brașov, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Dâmbovița, Galați, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Neamț, Olt, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui și Municipiul București.