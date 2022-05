Ce telefon are miliardarul Bill Gates: „Vrea să ţină evidenţa la tot ce se întâmplă pe device”. A ales un dispozitiv atipic

Unele persoane își doresc să afle ce mobile folosesc oamenii din lumea tech, iar alții văd alegerile ca pe potenţiale parteneriate, o direcţie nouă pentru o companie sau o dictare a unui trend.

După ce Elon Musk și-a afișat telefonul, acţiunile producătorului au crescut, iar oamenii s-au grăbit să cumpere mobilul miliardarului. Dacă Zuckerberg înclină spre iOS sau Android mai mult se produc schimbări tectonice în taberele Apple sau Google.

Nici Bill Gates nu s-a lăsat mai prejos. Acesta a dezvăluit ce mobil folosește ca daily driver. Fanii au rămas surprinși, dar nu este pentru prima dacă când face alegeri inedite.

După ce s-a aflat că Steve Wozniak, cofondatorul Apple este fan Lumia 900, a venit vremea ca fanii să știe și gusturile lui Bill Gates. Acesta preferă Android și are un telefon Samsung Galaxy Z Fold 3 ca daily driver. Fostul şef Microsoft a mai avut și alte două terminale: un iPhone şi un smartphone Android.

Telefonul ideal pentru Bill Gates

În cadrul unei sesiuni AMA (Ask Me Anything) , Bill Gates a declarat că a ales un ecran pliabil de pe Galaxy Z Fold 3, chiar dacă și-ar fi putut achiziționa un Microsoft Surface Duo 2 pentru productivitate.

Bates a declarat că mărimea ecranului lui Fold 3 înseamnă că îl poate folosi ca un „PC portabil” şi nu mai are nevoie de alt dispozitiv. Într-un interviu din 2021, acesta a declarat că producătorii Android au preinstalat software Android şi de aceea prefera acest OS în loc de iOS şi îl consideră mai flexibil pentru că „vrea să ţină evidenţa la tot ce se întâmplă pe device”.

În 2021, Samsung şi Microsoft au anunțat că reinstalează Office, Outlook şi Teams pe telefoanele pliabile Galaxy Z Flip 3 şi Z Fold 3, cu noi surprize pentru formatul pliabil.

Bill Gates nu a fost încântat nici după ce a aflat că Elon Musk a cumpărat Twitter. Acesta a declarat că achiziția are şi părţi bune şi părţi rele. Miliardarul a mărturisit și că este anti Bitcoin în 2021, afirmând că va distruge clima, potrivit mobilissimo.ro