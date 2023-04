Ce surpriză i-a pregătit Ilie Năstase soției sale. Ioana a primit un cadou în valoare de 20.000 de euro

Ilie Năstase și Ioana au avut mai multe neînțelegeri de la începutul mariajului, dar acesta lucru nu l-a determinat pe fostul tenismen să nu mai fie atent cu soția sa. Cei doi au fost plecați în vacanță în Ierusalim, timp de o săptămână, iar când trebuiau să se întoarcă în țară fostul sportiv i-a făcut o mare surpriză partenere sale. Ioana Năstase a primit chiar în aeroport un set de bijuterii cu diamante și topaj. Cadoul oferit de Năstase valoarează aproximativ 20.000 de euro

„La Ierusalim, chiar la plecare, mi-a făcut un cadou frumos și nu mă așteptam. La aeroport, a mers la un magazin de bijuterii. Eu nu știam practic unde s-a dus. A rugat o prietenă să mă cheme. I-am zis să mă lase, că nu mă duc. Am crezut că vrea să ia dulciuri. El alesese, însă, un set foarte frumos de topaz și diamante, cercei și inel. Chiar nu mă așteptam, eram obosiți, după atâtea zile de alergătură”, a declarat Ioana Năstase.

Ce cadou i-a făcut Ioana lui Ilie Năstase

Ioana Năstase a mai adăugat că ea nu i-a cerut niciodată vreun anumit lucru soțului ei pentru că are propriile sale afaceri. În plus, ea a subliniat că lucrează încă de la vârsta de 16 ani. Soția fostului număr 1 ATP a explicat că nu postează foarte multe fotografii cu partenerul ei pentru ca oamenii să nu creadă că profită de popularitatea acestuia. „Niciodată nu i-am cerut ceva. Dacă vrea să ofere, e soțul meu. Eu am banii mei, afacerile mele. Nu prea postez poze cu Ilie, să nu se creadă că mă folosesc de celebritatea lui”.

Nu doar Ilie Năstase îi face cadouri soției sale. Ioana a mărturisit că și ea a încercat de-a lungul timpului să îi pregătească fostului tenismen surprize. Ea a mărturisit că Năstase se bucură precum un copil când primește un lucru care îi place foarte mult. Printre cadourile pe care Ioana i le-a făcut se numără și fosta ei mașină, care îi plăcea foarte mult fostului tenismen.

„Ilie se bucură de orice ca un copil. Îmi aduc aminte, am primit o brățărică foarte frumoasă, de ziua mea, de la un preot. Și el se tot uita la ea. Într-o dimineață, stătea pe marginea patului și mi-a zis că i s-a rupt una dintre brățări. Avea și el vreo patru sau cinci la mână. I-am dat-o atunci. I-am făcut cadou și fosta mea mașină, care-i plăcea foarte mult. Când l-am cunoscut, aveam un Mercedes sport foarte frumos, impecabil e și acum. De atunci, și-a băgat în garaj mașina lui și umblă și acum cu asta”, a mai spus Ioana Năstase pentru Cancan.ro.