Ce studii are, de fapt, Bianca Drăgușanu. A luat notă maximă la tehnica servirii consumatorilor

Bianca Drăgușanu, una dintre cele mai controversate figuri din showbizul românesc, a șinut mereu să fie în centru atenției, dar nu cu performanțele profesionale, pentru că are o meserie incertă. Dar ce studii are, de fapt. subiect de interes.

De-a lungul timpului, fanii și criticii au fost curioși să afle mai multe despre educația ei, întrebarea „câte clase are Bianca?” revenind frecvent în discuții. În cele din urmă, Bianca a clarificat acest aspect, dezvăluind detalii despre parcursul său educațional, punând astfel capăt speculațiilor.

Ce studii are Bianca Drăgușanu. A schimbat trei licee

Bianca Drăgușanu se bucură de popularitate pe rețelele de socializare, unde activitatea sa este atent monitorizată de fani. Aceștia urmăresc cu interes fiecare postare și interacțiune a vedetei, fie că este vorba de conținut pe Instagram sau Instastory, unde blondina este cel mai activă.

În ceea ce privește educația, Bianca a avut un parcurs neobișnuit, schimbând trei licee până la absolvire. După ce a început la Deva, s-a transferat la un liceu teoretic din Petroșani, iar în final a terminat studiile la un liceu cu profil economic din același oraș, în 2002. A reușit să obțină media finală 8,95 la Bacalaureat, cu note remarcabile, inclusiv două note de 10 la tehnica servirii consumatorilor și educație fizică.

Bianca Drăgușanu își dorea școală de dive

După ce a trecut de examenul de Bacalaureat, Bianca Drăgușanu a decis să continue studiile la facultate, însă nu a finalizat această etapă. De-a lungul timpului, s-a lăudat cu inițierea unei școli neconvenționale, denumită sugestiv "școală de dive", reflectând astfel fascinația ei pentru lumea showbizului și pentru imaginea personală.

„Eu vreau să deschid o școală de dive. Eu așa sunt tot timpul: aranjată, machiată. Așa îmi place să fiu, pentru că țin la statutul de persoană publică. Așa sunt indiferent că merg la plajă, la sală, stau cu copilul sau duc gunoiul. Eu în 15 minute sunt gata cu totul. De miercurea viitoare începem cursurile la școala de dive. O să explic ce am promis: instagram, like-uri, viața reală, frumusețea”, spunea Bianca la TV, în 2020.

Îi place sau nu să citească?

Dacă despre studii ne-am lămurit, lectura nu se află printre pasiunile sale. De altfel, nu prea a vorbit despre cărți în nicio apariție de-a sa din ultimii ani. Ultima recomandare în acest sens făcută către cei care o urmăresc a fost făcută pe Facebook, în 2012.

„‘Puterea prezentului’, de Eckhart Tolle, o carte care mi-a fost recomandată de un om care m-a impresionat, o carte care îți poate schimba gândurile, stările emoționale, o carte pe care trebuie măcar să o răsfoiți. Sărbători fericite, din suflet, cu drag vă doresc!”, scria ea vreme blondina.

Cum face Bianca Drăgușanu bani: „Sunt iubită de Dumnezeu”

Mulți se întreabă cum face Drăgușanu bani, iar răspunsul a venit chiar din partea ei. Pe lângă atelierul de haine pe care îl are în București, se laudă că are și multe contracte de imagine de unde încasează sume foarte mari. „Banii sunt cei mai buni prieteni ai mei. Prietenii te mai dezamăgesc, dar banii, niciodată. Asta e realitatea. Sunt o sursă inepuizabilă și un magnet. Viața pe care o am, deloc ușoară, este o binecuvântare de la Dumnezeu. Fac exact ce îmi place și banii vin la mine. Eu port peruci și îmi place să port peruci, iar pentru că port peruci am un contract de imagine și îmi vin bani pentru că port peruci. Eu port diamante și pentru că port diamante, eu am contract de imagine și îmi vin bani că port diamante. Numele meu, Bianca Drăgușanu, este o marcă înregistrată și sunt iubită de Dumnezeu și binecuvântată. Prin prisma joburilor pe care le am, eu fac foarte mulți bani.”

Nu-și vede viața cu un partener „sărac”

De-a lungul anilor Bianca Drăgușanu a făcut multe declarații controversate. Pentru că mereu a recunoscut că îi plac banii, aceasta mărturisea în 2023 că nu ar concepe să aibă lângă ea un bărbat „sărac”.

„De ce să stau cu un sărac? Ca să îl țin eu? Un bărbat sărac e un bărbat prost. Dacă nu ai mai mult decât am eu, nu am ce să discut cu tine. Practic, eu vin cu o viață bună la pachet. Eu îmi ofer mie tot ce îmi doresc, asta este evident. Dacă aleg un bărbat, nu am cum să aleg un bărbat mai sărac decât mine.

Nu aș putea sta de vorbă cu un om mai puțin potent financiar decât mine. Ce aș putea eu să învăț de la el, repet, cheltuim banii mei împreună? Eu am un copil, trebuie să îmi cresc copilul. Ce aș putea face cu unul care nu are bani?”, a spus Drăgușanu.