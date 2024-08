Monden Bianca Drăgușanu s-a transformat în grammar nazi. Ce i-a transmis vedeta unui internaut







Vedeta blondă este implicată într-o nouă controversă, de data aceasta pe partea de gramatică. Bianca Drăgușanu i-a întors vorba unui fan care a încercat să facă o glumă legat de celebra Skoda în care starlet a spus că nu se urcă.

Vedeta ridică standardele gramaticii

Bianca Drăgușanu nu se oprește doar la partea financiară atunci când e vorba despre un eventual print care vrea să o cucerească. Deși a declarant în nenumărate rânduri că un bărbat care vrea să fie cu ea trebuie să aibă bani, iată că diva schimbă macazul. Un admirator i-a scris un comentariu legat de unul dintre story-urile ei, doar că l-a încurcat puțin ortografia. ”A-m Skoda, ce zici?” i-a scris fanul. Replica Binacăi a fost una acidă, pe partea gramaticală. ”Dacă ești analfabet, poți să ai și avion, zic”, i-a scris aceasta.

Practic, Bianca pare să s-a reorinetat. Nu doar mașinile mai puțin scumpe decât ale ei o deranjează, ci și nivelul de cunoștințe pe partea de limbă română, aviz amatorilor. Nici măcar un avion n-ar impresiona-o pe diva câtă vreme proprietarul nu scrie bine românește. Cel puțin asta reiese din comentariu. Până nu demult, diva se rezuma la partea financiară când venea vorba despre masculii care îi dau târcoale.

Bogat, dar și alfabetizat

”De ce să stau cu un sărac? Ca să îl țin eu? Un bărbat sărac e un bărbat prost. Dacă nu ai mai mult decât am eu, nu am ce să discut cu tine. Practic, eu vin cu o viață bună la pachet. Eu îmi ofer mie tot ce îmi doresc, asta este evident. Dacă aleg un bărbat, nu am cum să aleg un bărbat mai sărac decât mine. Nu aș putea sta de vorbă cu un om mai puțin potent financiar decât mine.

Ce aș putea eu să învăț de la el, repet, cheltuim banii mei împreună? Eu am un copil, trebuie să îmi cresc copilul. Ce aș putea face cu unul care nu are bani?”, a spus Bianca Drăgușanu. Probabil diva va completa declarația, având în vedere noile orizonuturi reflectate în comentariul de mai sus.