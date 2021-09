Ce spune un medic celebru despre cazul doctoriței moarte de COVID-19, vaccinată cu ambele doze

Potrivit managerului spitalului, în urmă cu trei zile a fost contactată de unitatea medicală la care lucra dacă se poate întoarce la serviciu pentru că era de gardă, moment în care aceasta a spus că va continua să rămână acasă în concediu de odihnă. Alarma a fost dată de fratele femeii care a sunat la spital că sora sa nu mai răspunde la telefon. După ce au insistat şi colegii, unii dintre ei mergând la doctoriță acasă au sunat la 112.

Doctoriţa era vaccinată cu ambele doze de vaccin de la Pfizer

Medicul Monica Pop a vorbit joi seara despre cazul șocant al doctoriței din Vâlcea, aflată în izolare cu COVID-19, şi găsită moartă în casă.

„Demonstrează încă o dată că vaccinul nu este atât de sigur încât să oprească pandemia și că ar fi trebuit să facă și test. Și asta este un lucru general. Și nu este singură, știm foarte bine că sunt destul, cei care sunt vaccinați și au făcut boală, de obicei o formă mai ușoară, dar nu toți. Chiar am o prietenă care este în reanimare la Balș, a făcut vaccinurile ambele, dar a făcut o formă mai puțin ușoară”, a spus Monica Pop.

„Vaccinarea nu înseamnă că trebuie să renunțe la profilaxie, dar deloc. Orice vaccinat trebuie să facă în continuare metodele de profilaxie și, bineînțeles, că medicii, profesorii, artiștii, toți cei care lucrează cu publicul, trebuie să facă test în fiecare săptămâna, pentru a evita îmbolnăvirile, chiar dacă sunt vaccinați, chiar dacă nu”, a mai declarat medicul Monica Pop la Antena3

Doctorița nu avea comorbidități

„A fost o tragedie pentru noi a venit ca un trăsnet. Nu ne așteptam să se întâmple aşa ceva. În 31 august eram la raportul de gardă şi o altă colegă era puţin răcită şi i-am zis să meargă să îşi facă testul. Şi a zis că merge şi ea deşi nu avea niciun simptom. A făcut testul şi m-a anunţat că a ieșit pozitiv. Am rămas surprins. Repetă testul şi a ieșit pozitiv.

A făcut o radiografie şi atunci am anunţat Direcția de Sănătate şi a intrat în izolare la domiciliu. Evoluția a fost relativ bună pentru că sâmbătă am sunat-o să vedem în certare se află şi dacă poate să vină pentru că marţi era de gardă.

Medicul a ales să nu se interneze şi a dat asigurări că va suna la spital dacă e cazul

Luni ieșea din izolare. A spus că se simte mai bine, dar nu are forță ca să vină şi a cerut concediu de odihnă. Ieri seară m-a sunat fratele că nu răspunde la telefon. Am sunat şi eu şi nu a răspuns la telefon şi am trimis o asistentă care locuiește în zonă şi nu a răspuns.

Atunci am sunat la 112 şi au intervenit autorităţile şi au găsit-o moartă în pat

„Am înțeles că ultima oară a intrat pe WhatsApp duminică după amiază. Nu avea morbidități si culmea e că era vaccinată cu ambele doze. probabil că a intrat în categoria celor 5% care chiar dacă sunt vaccinați pot să facă boala. Evoluția a fost rapidă. Probabil că s-a instalat hipoxia cerebrală, nu s-a mai putut mișca a rămas paralizată şi a decedat”, a spus pentru Antena 3, dr. Vasile Cerbu, manager spital Orășenesc Brezoi, Vâlcea.