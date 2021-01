Ce spune profesorul Gerhard Speckbacher de la Universitatea din Viena despre studiile lui Vlad Voiculescu. Voiculescu, supranumit „Boierul” de colegii săi de la liceul din Pucioasa, a avut o carieră fulminantă în cadrul instituțiilor financiare din Austria, fără a avea studii universitare, afirmă site-ul Criticii.ro.

Autorii materialului spun că au încercat să contacteze toate persoanele și instituțiile care ar putea oferi informații despre studiile lui Vlad Voiculescu.

Inclusiv la Dexia Kommunalkredit Bank AG, Volksbank International AG și Erste Group Bank AG.

Unde Voiculescu a lucrat în poziția de manager, respectiv vicepreședinte al Diviziei de Finanțări de Infrastructură(Erste Group).

Instituțiile bancare din Austria au refuzat să comunice date despre activitatea lui Vlad Voiculescu pe motiv de protecția datelor.

„Avem o notificare pe care domnul Vlad Voiculescu a prezentat-o drept diplomă. Aceasta este de fapt un certificat, lucru confirmat de un fost profesor al ministrului Sănătății de la Universitatea din Viena”.

Ce scrie în certificat

„Acest document va fi emis și ștampilat cu ștampila Universității de Economie și Afaceri din Viena. Contra acestei decizii se poate face apel la autoritatea emitentă în termen de două săptămâni. Acesta trebuie făcut în scris, dacă este necesar și prin telegramă sau prin intermediul transmisiei automate de date”.

Decanatul și ofițerul de presă al Universității din Viena, Cornelia Moll, au spus că nu pot oferi informații despre Vlad Voiculescu din cauza programului de protecție a datelor.

„El spune că avea două restanțe la momentul părăsirii facultății, apoi nu mai pomenește deloc acest subiect. În 10 ani de zile ar fi fost exmatriculat, așa cum a pățit Allen Coliban la Universitatea Politehnica din București. A fost exmatriculat pentru că nu a dat examenele la două laboratoare”, declarat Horea Mihai Bădău, lector universitar doctor la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București.

„Într-adevăr poți să finalizezi studiile fără examen de licență, dar dacă nu îți dai toate examenele la timp, ești exmatriculat”.

„ La Universitatea din București trebuie să cumperi un semestru de grație și să-ți dai examenele. Dacă nu-ți dai examenele, ești exmatriculat în mai puțin de 3, nu 10 ani, de la orice formă de învățământ universitar la zi din UE. Deci nu a urmat cursuri cu frecvență la zi” a spus Horea Mihai Bădău.

Ce spune profesorul Gerhard Speckbacher de la Universitatea din Viena despre studiile lui Vlad Voiculescu. „Suntem sceptici cu privire la studiile sale, cu ajutorul cărora deține funcții importante în statul român”

„We are skeptical about his studies with which he holds important positions in the romanian state. In recent years, the education system in our country has been fighting against impostors with fake studies and copied doctoral theses. We hope you can give us one answer about this problem.”

„Suntem sceptici cu privire la studiile sale, cu ajutorul cărora deține funcții importante în statul român. În ultimii ani, sistemul de învățământ din țara noastră a luptat împotriva impostorilor cu studii false și teze de doctorat plagiate. Sperăm că ne puteți oferi un răspuns despre această problemă”, a fost întrebarea care l-a făcut pe profesorul Univ.Prof. Dr. Gerhard Speckbacher să spună ce reprezintă această notificare prezentată de Vlad Voiculescu.

„În urma verificărilor mele, am constatat că acest certificat prezentat de Vlad Voiculescu este pentru un curs de un an pentru tinerii din Europa de Est, Meisterklasse Osteuropa (High-Potentials 1-jähriges Programm der Wirtschaftsuniversität Wien und BA)”, se arată în material.