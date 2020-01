Mircea Badea a simțit nevoia să puncteze și el pe acest subiect. Replica realizatorului TV a fost tranșantă: ”Nu voi intra în politică şi nici nu iau în calcul. Nu e pentru mine. Mi s-a propus la un moment să candidez la nu mai ştiu exact ce, dar asta se întâmpla acum 14 – 15 ani. Era o tâmpenie. Dar nu mi s-a propus să intru în vreun partid. Nu cred că am cine ştie ce viitor, deci nu iau în calcul. Legat de jurnaliştii care lasă presa pentru politică, nu am nicio părere, mă doare în cot, sunt sătul să am păreri, mai iau o pauză”, a declarat Mircea Badea la Antena3

Ultimul jurnalist care a intrat în politică este Moise Guran. Deși în trecut spunea că nici prin gând nu-i trece să facă așa ceva, lucrurile s-au schimbat: ”Eu ceea ce vreau e să merg împreună cu ei, cu Dacian Cioloş, cu USR şi cu PLUS, şi bineînţeles, şi cu PNL pentru că nu se poate altfel, la guvernare. Altfel nu se poate schimba această ţară, decât guvernând-o altfel decât cum a fost guvernată până acum. Nu intru în politică pentru a face o carieră parlamentară, obiectivul meu este să merg împreună cu ei la guvernare”. Și alți jurnaliști au făcut, de-a lungul timpului, același pas: Corina Crețu, Gabriela Firea, Robert Turcescu și Rareș Bogdan, ca să dăm doar câteva exemple.

