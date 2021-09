Ce spune Alex Bodi despre Bianca Drăgușanu. A fost sau nu trimisă la produs?

Fostul soț al Biancăi Drăgușanu a negat categoric că și-ar fi trimis soția la produs, el însuși fiind acuzat de procurorii DIICOT de proxenetism. Mai concret, Alex Bodi este acuzat că era liderul unei rețele de prostituție de lux, asigurând și servicii de escortă.

Bodi a mai spus că el și cu Bianca Drăgușanu și-au petrecut timpul mai mult prin vacanțe, decât prin București, și că nu avea când să o trimită la produs.

„Doamne ferește, niciodată. Sub nicio formă. Nici nu s-a pus problema de așa ceva. Bianca a fost cu mine, în doi ani de relație, un an jumate numai în vacanță. Nu există nici cea mai vagă urmă de discuție despre așa ceva”, a spus Alex Bodi, în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Bodi a mai negat că ar fi mituit un judecător să primească control judiciar și să fie eliberat mai repede din penitenciar, unde a petrecut o perioadă de timp în stare de arest preventiv.

„Mi se pare aberant. Dacă eu eram mituitor, nu mai eram în postura de față. Eu am stat maxim acasă, în arest domiciliar. Nu și-au făcut banii efectul sau ce? Nu s-a pus vreodată problema de a da eu șpagă. Din contra, am și spus că o să am răbdare ca justiția să-și facă treaba. Trebuie să avem răbdare să se facă dreptate, să iasă adevărul la lumină și până în momentul respectiv nu-mi rămâne decât să accept decizia procurorilor și restricțiile care mi se impun. Și în momentul de față sunt sunt control judiciar, nu am libertate deplină”, a mai spus Alex Bodi.

Numele lui Bodi apare și în alte dosare de proxenetism

În cursul anului 2020, procurorii din Dej, județul Cluj, au dispus reținerea unui grup de șase persoane acuzate de proxenetism. Acest grup avea ca lider pe Cosmin Pop, zis Sharpele Nebunu. Acesta avea în garaj o limuzină pe care a plătit peste 400.000 de euro, direct lui Alex Bodi, ratele fiind plătite de fetele obligate să se prostitueze.

”În final, pentru a arăta că autoturismul marca Rolls Royce Wrait îi aparține lui Pop Cosmin, dar ratele sunt achitate cu banii obținuți de pe urma practicării prostituției de către numitele P.C. și G.A., trebuie observate transferurile bancare. În continuare, arăt că din contul numitei G.A. s-a transferat către Bodi Alexandru Nicolae- fostul soț al Biancăi Drăgușanu – în data de 18 august 2018, suma de 4.080 euro, cu mențiunea rată Rolls Wrait DJ 935. Asemenea, din contul numitei P.C., în data de 6 decembrie 2019, s-a transferat către Standard Corporate GMBH suma de 4.090 de euro, reprezentând rată Rolls Royce DJ 935 (numărul de înmatriculare a autoturismului Pop Cosmin, care a fost modificat cu mai multe inscripții și însemne privind un șarpe, porecla sa fiind șarpele), iar în data de 22 septembrie 2019, s-a transferat suma de 2.045 euro, către Bodi Alexandru Nicolae, reprezentând jumătate rată Rolss Royce DJ 935”, se arată în rechizitoriu.