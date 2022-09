Ce spun ungurii despre David Popovici: „Uneori poate părea chiar arogant”

David Popovici a cucerit, în 2022, titlurile mondiale și europene în probele de 100 metri și 200 metri liber, atât la seniori, cât și la juniori. El a stabilit și recordul mondial de la 100 de metri liber. Cu toate astea, presa din Ungaria, mai exact publicația maghiară „Nemzeti Sport”, nu înțeleg cum „Extraterestrul din bazin” a devenit legenda sportului, fiind dintr-o țară în care bazinele sunt aproape inexistente.

„Ceva trebuie decriptat. David Popovici reprezenintă esența natației, dar provine dintr-o țară în care bazinele de înot profesioniste pot fi numărate pe degetele de la o mână”, au scris maghiarii. Nu doar stilul unic de deplasare prin apă este lăudat, ci și personalitatea lui David Popovici: „Este direct, uneori poate părea chiar arogant. Încrederea lui te lasă fără cuvinte”.

Reușitele lui David Popovici

Palmaresul lui David Popovici în 2022:

campion mondial seniori 100m liber

campion mondial seniori 200m liber

campion european seniori 100m liber

campion european seniori 200m liber

campion mondial juniori 100m liber

campion mondial juniori 200m liber

campion mondial juniori 4x100m liber

vicecampion mondial 4x100m liber (mixt)

campion european juniori 50m liber

campion european juniori 100m liber

campion european juniori 200m liber

campion european juniori 4x100m liber

vicecampion european 4x100m liber (mixt), potrivit GSP.

Marea dorință a lui Popovici

Ultima competiție la care David Popovici va lua startul în anul 2022 este la Melbourne (Australia), între 13 și 18 decembrie, când sunt programate Mondialele de juniori în bazin scurt, de 25 de metri. El a recunoscut că vrea să devină cel mai bun.

„Ideea de a fi cel mai bun al tuturor timpurilor și de a atinge acest statut în cel mai scurt timp posibil. Vreau să fiu campionul lumii, un campion de necontestat! Acestea sunt lucrurile care mă motivează ocazional. De pildă, când mă mai plictisesc la antrenamente. Dar ceea ce mă motivează cu adevărat, în permanență, zi și noapte, când nu vreau să mă trezesc devreme pentru antrenament sau când apa e rece la bazin e, pur și simplu, obsesia mea. Obsesia mea de a fi cel mai bun, cel mai rapid.

E ceva ce am avut mereu în mine. Și, din fericire, am toate resursele necesare pentru ca această obsesie să devină realitate. Nu știu unde am auzit vorba asta, dar spune așa: Găsește-ți obsesia și urmărește-o fără milă! Asta fac eu. Sunt dispus să fac sacrificiile necesare pentru obsesia mea, sunt dispus să muncesc din greu, nu doar din greu, dar cu cap, la modul inteligent. De asemenea, am încredere deplină în staff-ul meu, în oamenii care îmi compun programul de antrenament”, a mai spus tânărul sportiv.