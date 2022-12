Ce sport a practicat a Cristian Tudor Popescu în tinerețe. L-a ajutat să se transforme radical

Cristian Tudor Popescu a vorbit despre sportul practicat în tinerețe, și anume despre înot, menționând că a început la fel ca David Popovici. Gazetarul a povestit despre multiplele deficiențe fizice pe care le-a avut în copilărie și pe care a reușit să le corecteze prin acest sport.

„Eram rahitic când eram mic, eram o stârpitură. Slab, cu burta mare, pieptul scobit. Și aveam două umflături aici, pe cap, parcă urmau să îmi crească niște coarne, niște muguri de coarne. Și din condiția asta m-a scos înotul”, a spus CTP.

Înotul, un sport preferat de Cristian Tudor Popescu

El a mai spus că așa a reușit să se compună fizic, prin efort și antrenamente constante deoarece baza genetică pe care a avut-o era foarte săracă. În continuare, jurnalistul a făcut o paralelă cu David Popovici, spunând că așa a început și el înotul, pentru că avea scolioză, iar astăzi a ajuns cine a ajuns.

Chiar și acum, la 66 de ani, gazetarul reușește să se mențină activ prin sport, iar mereu când are timp face mișcare.

„Când am timp puțin, atunci doar înot 40 de minute. Când am timp mai mult, atunci fac alergare 40 de minute și o oră antrenament de tenis. Când am meci, nu mai fac antrenamentul. La final, înot iar. Rar, mai fac și sală, aparate”, a spus CTP.

Omul este construit să facă sport

CTP a mai vorbit și despre natura omului, care este făcut pentru a practica sportul, însă cei mai mulți nu acordă o importanță deosebită acestui aspect. Astfel, dacă nu te miști zilnic și nu transpiri, sănătatea ta va fi afectată în timp.

„Omul așa este construit. Dacă nu folosești organismul în fiecare zi … Eu am un principiu: dacă nu transpiri zilnic, lac de transpirație să fii, înseamnă că sănătatea ta va fi afectată în timp. Iată, eu și la vârsta mea venerabilă fac mișcare în fiecare zi”, a mai spus gazetarul în podcastul „Profu’ de Sport”, potrivit gsp.ro.