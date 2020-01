Dacă anul trecut HBO a avut success cu seriale precum Cernobîl, care a devenit un adevărat fenomen, Big Little Lies și True Detective, iată că nici anul acesta fanii HBO nu vor fi dezamăgiți.

În primul rând, HBO adduce noi sezoane din seriale celebre precum Prietena mea genială, Succesiunea, Barry, Euphoria, John Oliver, His Dark Materials sau Westworld.

În ceea ce privește serialele noi, că lăsăm o listă cu titluri de care vă puteți bucura pe celebra platforrmă, scrie Paginadeseriale.

Seriale noi, în premieră:

McMillions

Complotul împotriva Americii – The Plot Against America

The Third Day

Run

I Know This Much Is True

The Undoing

Perry Mason

Industry

Lovecraft Country

Bad Education (lungmetraj HBO)

Patria – serial spaniol, original HBO Europe

30 Coins – serial spaniol, original HBO Europe

Beartown – serial suedez, original HBO Europe

Kamikaze – serial norvegian, original HBO Europe

Zero Zero Zero – serial Italian, original HBO Europe

Sezoane noi din serialele:

High Maintenance

Prietena mea genială, sezonul 2

Strike Back, sezonul 7.

Last Week Tonight with John Oliver

Westworld, sezonul 3

Gentleman Jack, bazat pe jurnalele lui Anne Lister, al doilea sezon,

Insecure continuă cu al patrulea sezon,

Euphoria, sezonul 2

Barry, sezonul 3

Room 104 și Los Espookys revin și ele cu sezoane noi.

The Righteous Gemstones

Succession

His Dark Materials, sezonul 2

Noul sezon al antologiei comice Miracle Workers, numit Miracle Workers: Dark Ages

Kidding

Modern Family se întoarce cu sezonul al 11-lea

