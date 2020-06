Examenul de bacalaureat se va desfășura în 1.095 centre de examen, unde s-au înscris 155.500 candidaţi. Un număr de 123.800 sunt candidaţi din promoţia curentă, iar 31.800 candidaţi din promoţiile anterioare.

Probele sunt programate să înceapă la ora 9:00, iar accesul elevilor în săli va fi permis până la ora 8:30, cu respectarea procedurilor impuse de autorități pentru împiedicarea răspândirii noului coronavirus.

În sălile de examen nu este permisă introducerea unor ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc. De asemenea, este interzis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc. sau mijloace electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

Timpul destinat probei scrise este de trei ore care încep să curgă din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Toate sălile de examen vor fi dotate cu camere de supraveghere video şi audio.

Pentru rezolvarea subiectelor, candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor, vor utiliza creion negru. La probele de Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen, iar mijloacele de calcul automate vor fi interzise.

Pentru rezolvarea subiectelor, candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor, vor utiliza creion negru. La probele de Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen, iar mijloacele de calcul automate vor fi interzise.

Programul probelor de bacalaureat

Examenul de Bacalaureat va începe luni, 22 iunie, cu proba scrisă la Limba şi literatura română, urmând ca marți, 23 iunie, să se desfăşoare proba la Limba şi literatura maternă, iar miercuri, 24 iunie, proba obligatorie a profilului. Pe 25 iunie este programată proba la alegere a profilului şi a specializării.

Potrivit programului stabilit de Ministeul Educației, primele rezultate vor fi afișate 30 iunie (până în ora 12:00), urmând ca mai apoi, în cursul aceleași zile și în cea următoare să fie depuse contestațiile. Acestea pot fi transmise şi prin mijloace electronice, caz în care candidaţii trebuie să completeze și să transmită şi o declaraţie în care se menţionează că au luat cunoştinţă că nota acordată după soluționare poate modifica nota iniţială.

Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 5 iulie.

Ca şi în cazul Evaluării Naţionale, elevii de clasa a douăsprezecea vor putea susţine examenul de Bacalaureat într-o sesiune specială, dacă au avut probleme de sănătate la prima sesiune.

Aceasta va începe în 6 iulie, iar probele vor putea fi susținute doar de absolvenţii care au avut temperatura peste maximul admis, au fost in izolare, carantină, au afecţiuni cronice care pot creşte receptivitatea sau severitatea afecţiunii în contextul pandemiei, sunt spitalizaţi/internaţi, în prima etapă a examenelor naţionale, pentru diverse afecţiuni.