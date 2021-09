Ce se va întâmpla cu procesul dintre Ion Caramitru şi actorul Mihai Călin? Pe 16 septembrie, un nou termen

Ion Caramitru ocupa din 2005 funcția de director al Teatrului Național din București. Din această ipostază, în ultimii ani, a fost puternic contestat de o parte dintre actori, în frunte cu Mihai Călin și Marius Manole.

Mihai Călin: ”Ați confiscat, în mare parte, Teatrul Național!”

În septembrie 2019, Mihai Călin a publicat o scrisoare deschisă prin care îl acuza pe Ion Caramitru de lipsă de profesionalism și de diverse manevre financiare, prin care acesta își rotunjea veniturile.

„Am trăit astăzi la Adunarea salariaților din TNB, convocată de dvs., 3 ore de tristețe amară. Ați adunat sute de oameni cu scopul principal de a „înfiera” doi actori, Marius Manole și cu mine, care în calitate de lideri (împreună cu Medeea Marinescu și Diana Dumbravă) ai Sindicatului actorilor din TNB și-au „permis” să trimită, în primăvară ,un memoriu Ministerului Culturii, în care menționau oserie de probleme, și mai ales lipsa totală de deschidere spre dialog a dvs., domnule Caramitru. Memoriul a fost sprijinit de colegii noștri”, a scris atunci Mihai Călin.

Nu vreți profesionalism, ci supușenie, acuza actorul Mihai Călin

Şi continuă să acuze: „Ați confiscat, în mare parte, TNB. Noi nu am sesizat ministerului ilegalități, ci faptul că legea managementului, pe care dvs ați reușit s-o modificați de ani buni, este sursă a permanentizării în funcție a unor oameni care se transformă din directori în patroni. (….) Încerc să fac teatru în TNB din 1990, dar nu am întâlnit un director care să profite atât de mult de funcția sa în propriul interes, mediatic și mai ales financiar. Știu, o tot spuneți, legea vă permite. În 2018, doar la Sala Mare, din 120 de reprezentații, 65 sunt regizate și/sau jucate de dvs.(10% din încasări)”, spunea actorul Mihai Călin.

Următorul termen este programt pe 16 septembrie

La scurt timp după acuzațiile aduse de actor, Ion Caramitru a reacționat public, declarând că nu a depășit niciodată limita legii în acțiunile sale derivate din funcția de director al Teatrului Național.

De asemenea, Ion Caramitru a anunțat încă de atunci că își rezervă dreptul de a-l acționa în judecată pe Mihai Călin, căruia urma să îi ceară daune morale pentru lezarea imaginii. Procesul a început pe 28 noiembrie 2019, la Judecătoria Sectorului 6 București, când magistrații au solicitat proba cu martori.

În aprilie 2020, procesul prin care Ion Caramitru îi cerea daune lui Mihai Călin a fost suspendat din cauza stării de urgență cauzată de pandemie.

Ulterior, Ion Caramitru a pierdut în primă instanță și a contestat sentința la Tribunalul București. Următorul termen anunțat de judecători era pe 16 septembrie. Ion Caramitru a murit în cursul zilei de duminică…