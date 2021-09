O întâmplare teribilă, puțin știută, cu Ion Caramitru în timpul Revoluției. Atunci urma să i se nască al treilea băiat

În anul 2009, am asistat la un interviu pe care colegul meu de atunci, ziaristul George Rădulescu, i l-a luat actorului Ion Caramitru. Eram în aceeași încăpere, la aceeași masă și, evident curioasă ca să aflu înainte de a fi publicat în ziar, ce lucruri interesante va spune celebrul actor, revoluționar, ministru al culturii și director al Teatrului Național.

George Rădulescu făcea în acel an o serie de interviuri cu personalități din artă, literatură, teatru, medicină, politicieni. Iar la unele am asistat și eu, de dragul meseriei și al curiozității. Și, așa cum se întâmplă, la masă se discută tot felul de lucruri, și altele care nu apar în interviuri.

L-am auzit pe Ion Caramitru când a povestit ce a trăit el și familia lui, dincolo de ceea ce am văzut cu toții la televizor. Episodul a făcut parte din interviul lui George, dar fiindcă numele i-a fost șters de pe toate articolele de pe site-ul ziarului, n-am să menționez nici eu numele publicației. E o modă pe care nu o înțeleg și cu care nu sunt de acord.

Cu tabul prin București până în Balta Albă

Ion Caramitru avea, în decembrie 1989, doi băieți, de 13 și 8 ani. Pe Andrei, născut în 1976, și pe Ștefan, născut în 1981. În zilele fierbinți ale revoluției, puțină lume știe că soția lui Caramitru, Micaela, era însărcinată cu cel de-al treilea băiat, Matei.

Caramitru i-a povestit lui George Rădulescu cum, în acele zile când „explodase la București mămăliga”, venise în Capitală un prieten de-al lui Nichita Stănescu, poet de limbă română din Banatul sârbesc, cu o echipă a televiziunii din Iugoslavia.

„El mă cunoştea foarte bine, între 23 şi 27 decembrie 1989 a venit la Bucureşti, la mine acasă. În acele zile tulburi fusesem sfătuţi – eu şi soţia, care era gravidă – să nu ne ducem acasă şi am plecat cu un tab. A spus că ne duce el la Ambasada Serbiei.

Am ajuns la ambasadă unde am stat o jumătate de oră, dar nu ne-au primit. De acolo am plecat cu tabul prin Bucureşti, până în Balta Albă. După aceea am aflat ce spaimă se năştea atunci când oamenii vedeau tabul acela. Nu ne-au primit nici acolo, în blocul din Balta Albă, pentru că se spunea că eram urmăriţi”, a relatat Ion Caramitru.

Au votat dacă să lase familia Caramitru să stea în bloc

Continuarea încercării din Balta Albă este și mai teribilă. În încercarea de a găsi un adăpost pentru pentru familia sa, actorul revoluționar a acceptat să meargă în altă parte. Ce a urmat, veți vedea!

„Atunci (n.a. după ce nu au fost primiți în Balta Albă) s-a oferit o altă persoană, cu o maşină şi am ajuns la el acasă. Dar la intrarea în bloc toţi bărbaţii erau cu bâte, speriaţi de moarte.

Au făcut şedinţă de bloc, s-a supus la vot şi am câştigat cu două voturi să fim primiţi. A fost prima dovadă a democraţiei”, a povestit Ion Caramitru pentru interviul cu ziaristul George Rădulescu.