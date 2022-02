Ce se întâmplă la punctele de frontieră cu Ucraina. Ultimele informații de la Poliția de Frontieră

În prezent, traficul prin toate punctele de trecere la frontiera cu Ucraina se derulează în condiții normale şi controlul de frontieră se efectuează în baza prevederile legislației naționale și comunitare, anunță Poliția de frontieră.

Situația este în dinamică, iar măsurile din competența Poliției de Frontieră vor fi adaptate, de asemenea, în funcție de evoluția acesteia, mai precizează instituția

De asemenea, autoritățile de frontieră române de la Sighetu Marmației spun că în acest moment traficul rutier prin PTF Sighet se desfășoară în condiții normale. Mai mult, autoritățile locale de la Sighetu Marmației spus că au găsit locuri de cazare pentru eventualii refugiați dar că așteaptă decizia Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Maramureș (CJSU).

Există un număr mai mare de cetățeni are tranzitează decât de obicei punctul vamal. Din câte am discutat cu cei care țin legătura acolo, cei care intră întreabă de gară și de cum pot ajunge în Polonia și Cehia. Deocamdată cereri de găzduire nu avem din partea lor. Sunt mulți care au și rude în România. Totodată avem identificate locații pentru găzduirea refugiaților dar deocamdată nu am instalat corturile ci așteptăm dispozițiile și în funcție de numărul celor care tranzitează și de opțiunile acestora, a declarat primarul din Sighetu Marmației pentru presa locală.