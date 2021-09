Ce se întâmplă la mormântul Mădălinei Manole, la 11 ani de la moartea artistei: „Există filmări”

Marian Manole și Petru Mircea au ajuns să se certe chiar la mormântul Mădălinei Manole. Nici la 11 ani de la moartea artistei, scandalurile par să nu se fi încheiat. Pentru că a vorbit despre un episod neplăcut la mormânt, fostul cumnat a început să arunce cu jigniri și să vorbească foarte urât. Scenele au fost înregistrate cu camera video, potrivit fratelui artistei, însă acesta a precizat că nu le va face niciodată publice.

Scandal la mormântul Mădălinei Manole. Fostul soț și-a ieșit din minți

„Eram la cimitir și au apărut prietenii mei scumpi și dragi de la Otopeni, cu ghilimelele de rigoare. Cumnatul meu însoțit de prietenul lui. Au început ritualurile lor, cu ruptul cozilor de flori. Există filmări, n-o să le dau niciodată. Mi-a vorbit foarte urât, deși eram la Ploiești, nu eram în fața casei de la Otopeni ca în aprilie, când țipa, mă înjura și făcea în toate felurile. (…) Aceleași texte șablon pe care le spune de 11 ani: să plec, să-l las în pace. Pe urmă a început să turuie vrute și nevrute”, a spus Marian Manole, la Antena Stars.

Fratele regretatei cântărețe a spus că Petru Mircea și-a refăcut viața alături de o altă femeie și șansele să se întâlnească la cimitir erau infime. Fostul soț al Mădălinei Manole trece rar pe la mormânt, de două sau trei ori pe an, potrivit lui Marian Manole.

„El vine de două sau trei ori pe an la cimitir. Mai nou am înțeles că s-a însurat, am și văzut-o pe doamna lui acolo în curte, când m-am dus în aprilie. Are alte preocupări, la cimitir vine din ce în ce mai rar”, a mai spus fratele regretatei artiste.

Marian Manole, dat în judecată de fostul soț al artistei

Relația dintre Marian Manole și Petru Mircea este departe de a se remedia. Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Marian Manole a anunțat ca a fost dat în judecată de Petru Mircea, fiind acuzat că postează imagini cu casa și copilul lui și fotografii cu soția lui.

„Dragi fani ai MADALINEI, începând de azi, de mâine sau poimâine, voi renunța la acest cont de Facebook dedicat surorii mele! Puiucul, fostul meu cumnat, mă dă în judecată! Principalele capete de acuzare sunt:

Postez poze cu casa lui. Postez poze cu copilul lui. POSTEZ POZE CU SOTIA LUI, MAGDA!

Și spune el că este ILEGAL! ȘOCANT!!! Postez poze cu MAGDA, sora mea, nevasta lui, adică cu artista Mădălina Manole! Măgduța îi spuneau părinții mei! El îi spunea Magda!”, a scris fratele Mădălinei Manole pe Facebook.