Fără taxe noi în 2021. Primul ministru spune că ar vrea să digitalizeze administrația publică locală și centrală. În acest mod s-ar aduce mai multți bai la bugetul de stat, și în plus, nu va mai fi nevoie de atâția angajați.

Florin Cîțu a mai anunțat că pe lângă faptul că nu vor crește taxele, nici nu vor fi introduse taxe noi.

„Am tot văzut în spaţiul public că se reîncălzeşte o ciorbă mai veche. Asta cu taxele! Nu, nu introducem taxe. Să introduci taxe într-o perioadă în care economia este sub potențial este sinucigaș, îți omori economia. România are resurse de a reveni în economie, iar soluția nu este să schimbi un om sau doi. Soluția este digitalizarea, aceasta este soluția pe care am văzut-o în Uniunea Europeană, este soluția să crești colectarea pe termen lung”, a spus Florin Cîțu.

Deficitul de la nouă la sută va ajunge la trei la sută, în următorii trei ani. Premierul spune că acest lucru este o chestiune ambițioasă și perfect realizabilă.

„Toată lumea ne întreabă cum o să putem să facem această reducere a deficitului- care e ambiţioasă- până în 2024. De la 9,8% anul trecut la 3% în 2024. Putem ajunge la acel deficit de 3% printr-o strategie inteligentă, putem să ne descurcăm cu banii pe care îi avem, doar să îi administrăm mai bine

Fonduri europene mai multe. Fără taxe noi în 2021

Pentru a reechilibra bugetul de stat este nevoie de atragerea de fonduri europene. Cîțu este de părerea că acest domeniu trebuie accelerat, deoarece se pot face multe investiții cu bani europeni.

„Vom încerca să folosim cât mai mult din fonduri europene. Anul aceste 52% vor fi finanțări din fonduri europene. Urmăresc analizele pe care le fac specialiștii, de fiecare dată când apare un buget. Am urmărit analizele Consiliului Fiscal, o instituție care n-a fost foarte prietenoasă cu guvernele, dar anul acesta au concluzionat că avem un buget realist. În martie vom avea o analiză din partea Comisiei Europene, iar în aprilie vom avea cele trei evaluări din partea instituțiilor de rating”, a mai spus Florin Cîțu.

În funcție de verdictul agențiilor de rating, România va putea împrumuta bani la dobânzi atractive. Un rating de țară rău ar duce la creșterea dobânzilor aplicate de marile bănci care oferă împrumuturi țării noastre.

„Lecția pe care am învățat-o anul trecut, adică am învățat-o în 2008, dar am aplicat-o și anul trecut: cât mai multe investiții. Avem nevoie de o economie sănătoasă pentru a plăti oamenii, dar avem nevoie și de oameni sănătoși. Provocarea mare a bugetului pe 2021 a fost să alocăm cât mai mulți bani pentru investiții”, a mai spus Cîțu.