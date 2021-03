Un miliard de lei pentru fermieri. „Sunt două măsuri, sau mai multe măsuri, care trebuiau prelungite şi era nevoie de o ordonanţă de urgenţă, IMM Invest, acesta revine. Apare Agro Invest. Agro Invest a apărut din nevoia observată în piaţă, pentru că alt lucru pe care l-am făcut anul trecut, nouă nu ne-a fost ruşine, nu ne-a fost teamă să recunoaştem că unele măsuri pot fi îmbunătăţite pe parcurs, din discuţiile cu oamenii.

Agro Invest a apărut din discuţii şi văzând că sectorul agricol are nişte particularităţi care trebuiau luate în seamă şi atunci am creat acest program special pentru sectorul agricol. Tot pe garanţii, tot pe schemă de garanţii, dar îi va ajuta pe fermieri să treacă de această perioadă dificilă. Agro Invest, şi aşa cum a făcut şi la IMM Invest, începe cu 1 miliard de lei, plafon. Dacă e un program de succes, creştem plafonul, aşa cum am făcut şi la IMM Invest. Nu este nicio problemă să creştem plafonul, dacă este un program de succes”, a afirmat premierul.

Şeful Executivului participă, sâmbătă, la o dezbatere organizată de Consiliul Judeţean Vrancea cu reprezentanţii structurilor asociative ale UAT-urilor, conducerea Instituţiei Prefectului Vrancea, reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică şi oameni de afaceri din Vrancea pe teme privind bugetul pentru anul 2021, investiţii şi oportunităţi de finanţare, măsuri fiscale, Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.