Premierul României, Florin Cîțu, a transmis luni, 28 iunie, în cadrul unei conferințe de presă, că guvernarea nu a luat, momentan, o decizie privind situația de la Roșia Montană. În contextul în care primarul comunei susține redefinirea perimetrului cultural din Roşia Montană astfel încât să se poată desfășura activitatea economică de exploatare minieră, Florin Cîțu a transmis că discuțiile referitoare la acest subiect vor fi reluate în următoarea ședință a parlamentarilor.

„Roşia Montană s-a discutat. Încă nu s-a luat o decizie. Vom discuta din nou la următoarea şedinţă de coaliţie”, a transmis premierul luni, după încheierea ședinței coaliției.

Barna susține listarea dosarului

Vicepremierul Dan Barna, co-președinte al partidului USR-PLUS, a transmis, luni, că susține listarea dosarului Roșia Montană în patrimoniul UNESCO, indiferent dacă se vor înainta alte alternative. Potrivit reprezentantului USR-PLUS, protejarea zonei nu va împiedica exploatarea minieră.

„USR PLUS îşi menţine poziţia foarte fermă. Beneficiul înregistrării şi protejarea zonei prin statut UNESCO este unul foarte important. El nu împiedică generaţiile următoare, la un anumit moment, să aibă exploatări acolo, dacă va fi necesar. În momentul de faţă, poziţia USR PLUS rămâne cea pe care am anunţat-o deja de ani de zile, care este una dintre resursele de naştere şi de renaştere a USR, respectiv listarea Roşia Montană ca monument UNESCO, în patrimoniul UNESCO, şi vom păstra această poziţie şi în cadrul discuţiilor din coaliţie, în cazul în care va exista, aşa cum înţelegem, şi o propunere alternativă”, s-a exprimat vicepremierul Dan Barna, luni, la finalul Biroului Politic Naţional al USR PLUS.

Primarul comunei Roșia Montană împreună cu senatorul liberal Ioan Bumb au susținut, pe data de 22 iunie, în cadrul unei ședințe ale Comisiei parlamentare pentru relația cu UNESCO, redefinirea perimetrului cultural din comuna pe care o reprezintă astfel încât să se poată desfășura, în continuare, activitatea economică de exploatare minieră.