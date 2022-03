Ce se întâmplă cu Regina Elisabeta a II-a. Prințul Charles i-a luat locul la un important eveniment, de la care suverana n-a lipsit niciodată

Regina Elisabeta a II-a nu va asista, aşa cum era prevăzut, la serviciul religios ce va avea loc luni, la catedrala Westminster din Londra, cu ocazia Zilei Commonwealth. Anunțul a fost făcut de către Casa regală, vineri seara.

La ceremonia dedicată Zilei Commonwealth, de care regina Elisabeta a II-a, care va împlini 96 de ani în aprilie, este foarte ataşată, urmează să asiste aproximativ 1.500 de persoane.

„Regina i-a solicitat prinţului de Wales să o reprezinte pe Majestatea Sa la ceremonia dedicată Commonwealth-ului de la catedrala Westminster, de luni”, se precizează într-un comunicat al palatului Buckingham, în care se mai arată că regina „îşi va respecta celelalte angajamente prevăzute, inclusiv cele la care trebuie să participe personal din cursul săptămânii viitoare”.

Casa regală nu a oferit niciun motiv pentru care regina nu va mai participa la ceremonia religioasă de luni.

Regina Elisabeta a II-a a părăsit Palatul Buckingham

La începutul săptămânii au apărut informații că Regina Elisabeta a II-a și-a schimbat reședința la Castelul Windsor. Nu se crede că regina ar mai fi rămas la Palatul Buckingham încă din martie 2020, petrecându-și mare parte din pandemie la Windsor, alături de Prințul Philip, până la moartea sa din aprilie 2021.

Se crede că monarhul va opta pentru întâmpinarea oficialilor la reședința sa din Windsor. Mai multe surse susține că Regina Elisabeta a-II-a și Prințul Philip „au redescoperit fericirea primilor lor ani împreună”, în timp ce locuiau la Castelul Windsor în timpul pandemiei. Cuplul regal a fost îngrijit de un personal select, iar casa este mai aproape de doi dintre cei patru copii ai lor.

De asemenea, se spune că această decizie a fost influențată și de renovarea Palatului Buckingham care are loc și în prezent și care va dura până în 2027. Aceasta înseamnă că Palatul Buckingham va fi casa prințului Charles și Camilla atunci când vor deveni Regele și Regina Consort.

Potrivit autorului regal Hugo Vickers, citat de Daily Mail, mutarea este un pas logic: „Windsor este locul pe care îl iubește. Are amintirile ei cu Prințul Philip acolo, are poneii ei acolo și familia în apropiere. Are sens”.