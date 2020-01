Gabriel Ladany este managerul Spitalului Județean Bistrița, și a declarata că într-o singură lună a avut 186 de angajați care au fost în concediu medical.

Ladany spune că moda ”concediului medical”, este un nou hobby la nivelul instituției pe care o conduce. „Nu îi acoperiți. Sunt și mere putrede în ladă, nu îi acoperiți că munciți voi pentru ei. Angajații la care le place să își ia concedii medicale. E un nou hobby! Am avut o lună în care au fost 186 de concedii medicale. Stați că le analizăm și pe acestea. Am stat, le-am analizat pe toate, mi-am făcut o listă de clienți, am văzut care se îmbolnăvesc periodic, am stat de vorbă cu ei, le-am atras atenția, dar data următoare iau alte măsuri. Eu nu contest dreptul la concediu medical. Fiecare om are dreptul la concediul medical, dar atunci când este justificat. Chiar am fost la ședința lunară a medicilor de familie și i-am rugat să fie mai vigilenți pentru că ne dau peste cap activitatea. Pe lângă faptul că îți dă numai telefon și-ți spune că e în concediu medical, trebuie să schimbi grafice, să aduci om de acasă care să-l înlocuiască”, a explicat managerul spitalului la Bistrițeanul.ro.

Managerul spitalului bistrițean mai spune că sumele de bai pe care Statul Român trebuie să le achite angajaților cu concedii medicale fictive sunt uriașe. „Făcând abstracție de faptul că 5 zile de concediu medical sunt plătite din banii spitalului, urmând ca doar ce depășesc cele 5 zile să fie decontate de Casa de Asigurări, banii sunt mulți și nu ne vin la timp. În luna decembrie am avut 2,9 milioane de lei, bani ce trebuiau să îi plătească CAS (n.r. Casa de Asigurări de Sănătate) pe concedii medicale”, a completat Lazany.

La CNAIR, moda este totală

Un alt exemplu de instituție unde angajații apelează la ”concediile medicale”, atunci când sunt puși la treabă, este Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. De exemplu, la ultima restructurare, când un număr important de directori adjunct de la CNAIR au fost eliberați din funcții, majoritatea dintre aceștia au stat în concedii medicale, până fie și-au ”rezolvat” probleme, fie s-au mutat la alte instituții pe funcții de conducere.

