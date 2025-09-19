Ce se întâmplă când un asteroid este deviat greșit. Riscul, analizat de cercetători

Când un asteroid de mari dimensiuni se îndreaptă spre Pământ, soluția pare evidentă: trimiterea unei nave spațiale care să lovească obiectul și să-i modifice traiectoria. Totuși, o astfel de deviere ascunde un risc mai puțin vizibil, notează Science Alert.

În 2022, NASA a reușit să devieze un asteroid prin misiunea DART, demonstrând că metoda este viabilă și modificând semnificativ orbita asteroidului Dimorphos.

Totuși, pericolul ascuns al devierii asteroizilor a fost evidențiat de cercetări recente, care arată că o lovitură aplicată greșit nu ar rezolva problema, ci ar putea doar să o amâne. O echipă de la Universitatea din Illinois (SUA) a descoperit că un impact calculat eronat ar putea trimite asteroidul într-o zonă periculoasă a spațiului, cunoscută sub numele de gaură gravitațională.

În astfel de regiuni, atracția unei planete poate modifica orbita asteroidului astfel încât, după ani sau chiar decenii, acesta să revină pe o traiectorie de coliziune cu Pământul.

Specialiștii compară fenomenul cu un joc de pinball: dacă bila este lovită greșit, ea revine inevitabil spre palete. Rahil Makadia, de la NASA, atrage atenția: „Atunci când deviem intenționat un asteroid departe de Pământ, trebuie să ne asigurăm că nu ajunge într-o astfel de gaură. În caz contrar, ne-am putea confrunta din nou cu aceeași amenințare, doar mai târziu”.

Pentru a preveni un astfel de risc, echipa lui Makadia a realizat „hărți de probabilitate”, care indică cele mai sigure zone de impact de pe suprafața fiecărui asteroid. Fiecare punct are o șansă diferită de a trimite corpul ceresc într-o gaură gravitațională după lovitură. Crearea acestor hărți presupune date detaliate despre formă, rotație, masă și caracteristicile suprafeței, informații care, în mod ideal, ar trebui obținute printr-o misiune spațială de apropiere, notează Science Alert.

Dacă un asteroid este descoperit târziu, cu puțin timp înainte de impact, se pot crea versiuni preliminare ale acestor hărți pe baza observațiilor realizate cu telescoapele de pe Pământ. Astfel de hărți au fost deja realizate pentru asteroizi bine studiați, precum Bennu, unde au fost marcate clar zonele considerate optime pentru impact.

În cazul asteroidului Dimorphos, NASA a ales ținta deoarece sistemul Didymos era prea masiv pentru a fi deviat accidental spre Pământ. Viitoarele amenințări nu vor oferi însă aceeași siguranță. Misiunile reale de apărare planetară vor necesita o planificare cu o precizie extremă.

Misiunea Hera a Agenției Spațiale Europene, care urmează să ajungă la locul impactului DART în decembrie 2026, va oferi date esențiale pentru îmbunătățirea acestor tehnici. Până acum, omenirea a avut noroc: nu a fost identificat niciun asteroid aflat pe o traiectorie clară de coliziune cu Pământul.