Declarația României la ONU va fi susținută de Oana Țoiu pe 29 septembrie

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, efectuează în perioada 18 - 29 septembrie 2025, o vizită oficială în Statele Unite ale Americii. Agenda include întâlniri de nivel înalt în capitale politice și economice americane precum Washington D.C., Chicago și New York.

Prima etapă a vizitei se desfășoară la Washington D.C., unde șefa diplomației române are programate întrevederi cu mai mulți membri ai Congresului SUA. Printre oficialii americani cu care Oana Țoiu va discuta se numără James Risch, președintele Comitetului pentru relații externe din Senat, și Brian Mast, care conduce Comitetul pentru afaceri externe din Camera Reprezentanților.

Din program fac parte, de asemenea, întâlniri cu Tom Suozzi, copreședinte al grupului de prietenie cu România, senatorul Steve Daines, care prezidează subcomitetul pentru Europa al aceluiași comitet senatorial, și William Keating, copreședinte al subcomitetului Europa din cadrul Comitetului pentru afaceri externe al Camerei Reprezentanților.

Tot în prima zi a vizitei, ministrul va participa la o întâlnire cu reprezentanți ai comunității de profesioniști români din zona Washington D.C. În paralel, sunt prevăzute activități în cadrul mai multor instituții internaționale, agenții guvernamentale americane, companii private, universități și centre de analiză politică (think tank-uri).

În perioada 19–20 septembrie 2025, ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, își continuă vizita oficială la Chicago, unde va avea o serie de întâlniri diplomatice și evenimente menite să consolideze relațiile bilaterale româno-americane. Printre punctele importante din agendă se numără discuțiile cu Michael Turner, membru al Camerei Reprezentanților a SUA și co-președinte al grupului parlamentar de prietenie cu România.

Programul vizitei include, de asemenea, o deplasare la Muzeul Memorial al Holocaustului, precum și participarea la o masă rotundă organizată de Universitatea Georgetown. Cu acest prilej, ministrul va dialoga cu studenți și cadre universitare românești din Statele Unite și va avea o întâlnire oficială cu reprezentanții Consiliului de Afaceri Americano-Român (AMRO).

Ulterior, între 22 și 29 septembrie 2025, Oana Țoiu va conduce delegația României la segmentul de nivel înalt al celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, desfășurat la New York.

Pe 29 septembrie 2025, ministrul român al afacerilor externe va susține declarația națională în plenul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Cu acest prilej, oficialul va evidenția direcțiile principale de acțiune ale României pe parcursul actualei sesiuni, accentul fiind pus pe sprijinirea multilateralismului eficient, respectarea Cartei ONU și a dreptului internațional, promovarea drepturilor omului și consolidarea cadrului pentru dezvoltare durabilă.

În timpul intervenției, dar și în discuțiile ce vor avea loc în formate multilaterale și regionale, vor fi abordate chestiuni legate de securitatea europeană și națională, în contextul intensificării acțiunilor provocatoare ale Federației Ruse, inclusiv încălcări ale spațiului aerian și ale normelor internaționale. Ministrul va sublinia importanța unui răspuns comun pentru încetarea agresiunii ruse împotriva Ucrainei, conflict care continuă să genereze efecte destabilizatoare atât la nivel regional, cât și global.

Totodată, va fi adusă în discuție situația umanitară din Fâșia Gaza, cu accent pe necesitatea unor acțiuni internaționale coordonate pentru eliberarea ostaticilor și livrarea de asistență la scară largă. În acest context, România va reitera sprijinul pentru o soluție de pace în Orientul Mijlociu, bazată pe coexistența a două state, menită să asigure stabilitatea în regiune și să excludă prezența grupărilor teroriste precum Hamas.

Un alt punct pe agenda intervenției este legat de intensificarea campaniilor de dezinformare și a acțiunilor hibride desfășurate de Federația Rusă în Republica Moldova. România își exprimă preocuparea față de aceste practici și susține ferm consolidarea rezilienței instituționale în regiune.

În plus, ministrul de externe va aborda tematici legate de reforma organizațională a ONU, în contextul eforturilor internaționale de adaptare a instituției la provocările actuale.

Programul oficial cuprinde participarea la ceremonia dedicată aniversării a opt decenii de la înființarea ONU, precum și la un eveniment special care marchează trei decenii de la adoptarea Declarației și Platformei de acțiune de la Beijing, document esențial pentru promovarea drepturilor femeilor la nivel global.

Pe agenda ministrului figurează și o întâlnire informală a șefilor diplomațiilor din statele membre ale Uniunii Europene, alături de o conferință dedicată soluției celor două state în contextul conflictului israeliano-palestinian, organizată de Franța și Arabia Saudită, programată pentru luni, 22 septembrie 2025.

Totodată, oficialul român este invitat la recepția anuală găzduită de președintele Statelor Unite, desfășurată marți, 23 septembrie, în marja reuniunii ONU.

De asemenea, ministrul va lua parte la reuniunea ministerială pregătitoare a Summit-ului UE-CELAC (Comunitatea Statelor Latino-Americane și Caraibiene), precum și la cel de-al cincilea summit al Platformei Internaționale Crimeea, dedicat răspunsului internațional în fața agresiunii ruse asupra Ucrainei.

În încheierea programului, ministrul va fi prezent la reuniunea informală a miniștrilor de externe care susțin activitatea Curții Penale Internaționale, eveniment programat pentru joi, 25 septembrie 2025.

Șeful diplomației române fi prezentă și la New York, unde desfășoară o serie de activități oficiale în contextul participării la sesiuni și întâlniri multilaterale. Pe agenda vizitei sunt incluse întrevederi bilaterale cu omologi din diverse state, oficiali ai Organizației Națiunilor Unite, dar și discuții cu reprezentanți ai unor organizații evreiești și membri ai mediului academic.

Programul mai cuprinde participarea la reuniuni regionale alături de miniștri de externe din formate precum Inițiativa Central Europeană (ICE), Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP) și cvadrilaterala România-Bulgaria-Croația-Grecia.

De asemenea, ministrul urmează să aibă întâlniri cu reprezentanți ai comunității românești din Statele Unite, precum și participări la dezbateri și întrevederi în mediul academic (Universitatea Princeton si Georgetown) și cu mediul de afaceri, potrivit comunicatului transmis de mae.ro.