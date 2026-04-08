Ce scrie presa internațională despre moartea lui Mircea Lucescu, primul „dușman” al lui Pep Guardiola

Decesul lui Mircea Lucescu, antrenor român cu o carieră extinsă la nivel internațional, a fost relatat de presa din mai multe țări, la scurt timp după confirmarea informației. Ziarul spaniol AS a anunțat decesul lui Mircea Lucescu și a trecut în revistă principalele cele mai importante realizări din cariera antrenorului.

„Antrenorul român Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani, la doar câteva zile după ce a demisionat din funcția de selecționer al echipei naționale. A suferit un dublu infarct miocardic la doar câteva ore după ce a părăsit echipa națională a României.

Lucescu a jucat pentru Dinamo și a reprezentat țara sa de 64 de ori, inclusiv la Campionatul Mondial din 1970. Faima sa a crescut însă în principal odată cu trecerea la antrenorat. Este considerat unul dintre cei mai buni antrenori din istoria României. A antrenat atât în țara sa natală, cât și în Italia, Turcia, Ucraina și Rusia, printre alte țări.

A intrat în istorie cu Șahtior în cei 12 ani petrecuți la club, câștigând 8 titluri de campioană, 7 cupe și o Cupă UEFA. Momentul în care a intrat cu furia în conferința de presă a lui Guardiola după un meci cu Barcelona, strigând «Rușine!» pentru că Barça nu returnase mingea care a dus la unul dintre golurile lor, a rămas întipărit în memorie. În ciuda acelui incident, Pep și Mircea aveau să lege mai târziu o prietenie puternică, bazată pe respect reciproc”, scriu jurnaliștii spanioli.

