Ce salarii au cei trei bucătari de la „Chefi la Cuțite”. Scărlătescu, Bontea și Dumitrescu se bat în încasări, nu doar în bucătărie

Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu sunt cei mai cunoscuți bucătari din România datorită show-lui gastronomic de mare succes. Antena 1 poate spune chiar că a dat lovitura cu acest produs de televiziune, dat fiind faptul că aproape fiecare episod al emisiunii reușește să fie lider de audiență.

Ce salarii au Scărlătescu, Bontea și Dumitrescu

Ediția a 11-a „Chefi la cuțite” se apropie de final. Marele câștigător o să fie dezvăluit pe data de 20 iunie, începând cu ora 20:30. Acesta nu o să se bucure doar de admirația chefilor și a publicului, ci și de un premiu de 30.000 de euro.

Însă, pentru ca întregul show să fie posibil, producătorii au trebuit să-i răsplătească cum se cuvine mai întâi pe cei trei celebri bucătari.

Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu sunt plătiți destul de bine de Antena 1. Mai exact Cătălin Scărlătescu încasa în 2020 1.600 de euro pe lună, iar în 2021 onorariul i-a crescut la 2.500, potrivit bzi.ro.

Potrivit cancan.ro, Sorin Bontea încasează pe lună la „Chefi la Cuțite” nu mai puțin de 3.000 de euro.

Despre onorariul lui Florin Dumitrescu nu s-au aflat prea multe detalii. Cu toate acestea se cunoaște faptul că datorită contractului de imagine cu un cunoscut retailer de pe piața din România, Dumitrescu are venituri lunare de 10.000 de euro.

La cifrele menționate mai sus s-ar mai adăuga și veniturile din diverse afaceri, evenimente sau contracte de imagine. Pe lângă acestea, Scărlătescu și Bontea au fost concurenți „America Express”, cel din urmă câștigând chiar marele premiu alături de Răzvan Fodor.

Scărlătescu, plătit regește și în bucătărie

Ce puțini știu este faptul că cei trei chefi nu au câștigat puțin nici în trecut, dat fiind faptul că se numără printre cei mai buni bucătari din România.

În urmă cu ceva timp, în podcastul lui Speak, „La fileu”, Cătălin Scărlătescu recunoștea faptul că trăiește „pe picior mare” încă din anii 90.

„Nu știu ce înțelegi tu din bani. Fii atent. În 1994, salariul meu era de 1.400 de dolari”, a mărturisit Cătălin Scărlătescu în cadrul podcastului „La fileu”. Speak a rămas fără cuvinte, în fața afirmațiilor fostului concurent de la America Express!

„Da, da!”, a continuat juratul de la „Chefi la cuțite”. „Eu niciodată, din 1994, nu am coborât sub suma aia. Cu timpul, am crescut. Eu am muncit pe bani”, a explicat Chef Scărlă.

Uluit de declarațiile lui Chef Scărlătescu, Speak a replicat: „În 1993, ai mei și-au făcut un credit pentru un televizor color. 1.400 de dolari?! În lei cât era? Luai o Dacie”.

Vedeta de la „Chefi la cuțite” a declarat: „Aveam vreo trei mașini atunci”.