Cumpănaşu a postat pe pagina sa de socializare un mesaj în care afirmă că românii sunt uniţi.

„Cea mai mare miscare sociala reala de dupa 1989 a avut loc ieri in Bucuresti. Peste 2000 de persoane din intreaga tara: Bucuresti, Targoviste, Barlad, Olt, Suceava, Vaslui, Buzau, Targu Mures, Arad, Galati, etc, romani din Marea Britanie, Olanda, Italia, Spania au marsaluit in Bucuresti‼‼‼Toti acesti oameni din proprie initiativa, pe banii lor si cu eforturi uriase personale au marsaluit pe strazile Bucurestiului de nu mai incapeam si nu mai vedeam capatul din spate al coloanei pe bulevarde. Romani minunati, UNITI, IUBITORI au venit alaturi de familia Mecesanu/Cumpanasu si Familia Melencu/Iordache pentru a protesta fata de JUSTITIA din Romania: sa ceara fetele inapoi (Pe Alexandra si Luiza), sa cerem toti copiii traficati (Sorina, copii de la Tandarei, mute alte zeci de mii de copii), impotriva coruptiei din DIICOT si MAI, pentru infirmarea rechizitoriului intocmit in bataie de joc de catre procurorii DIICOT, pentru DREPTATE si ADEVAR‼‼‼ Peste 2000 de oameni au rostit Tatal Nostru impreuna in fata celor 2 biserici de pe traseu in timp ce mamele celor 2 fete AU INGENUNCHEAT in mijlocul celor peste 2000 de oameni, au plans si au declarat UNITATE pana la capat. Oamenii au strigat 3 ore incontinuu: „Alexandra si Luiza”, „DIICOT aduceti-ne fetele inapoi”, „Sorina a fost traficata”, „Procurori si politisti inhaitati cu interlopi”, „Jos Mafia”, „Jos Clanurile Interlope” , etc Vom continua aceste marsuri pana cand Alexandra si Luiza vor fi aduse acasa si CLANURILE INTERLOPE sa dispara‼

Le multumesc tuturor romanilor din intreaga lume pentru SOLIDARITAEA si UNITATEA de ieri si disparitia FRICII de interlopi si procurori!

Momentele dramatice din fata DIICOT si MAI ar trebui sa le dea de gandit tuturor decidentilor Romaniei. Poporul roman s-a trezit‼”, a scris Cumpănaşu pe Facebook

Te-ar putea interesa și: