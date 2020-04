Holly Bolton a ajuns obeză de mică. La 11 ani purta deja haine de adult mărimea XXXL. Atunci a fost dusă la medic, prima dată, de mama sa. A ajuns și la dietetician. În fața imensității, specialistul a spus că nu crede că fata va putea vreodată să slăbească altfel decât printr-o intervenție chirurgicală bariatrică (n.r. micșorarea stomacului, prin montarea unui inel gastric). Practic nu i s-a dat nicio șansă să slăbească sănătos.

Tânăra își amintește cum a fost întâlnirea cu medicii, pentru că au văzut-o mai mulți. ”Medicii au observat că greutatea mea devenea o problemă și așa am fost trimisă la un dietetician. Nu a fost deloc o experiență plăcută – am avut programări la spital, pe care le-am găsit cu adevărat traumatizante, își amintește Holly. La doar 12 ani mi s-a spus că nu voi putea să slăbesc fără operație, ceea ce era destul de greude procesat la o vârstă atât de fragedă”.

A slăbit 54 de kilograme în șase ani

Tânăra are acum 18 ani și a reușit să slăbească până la măsura M. Mai exact, de la 117 kilograme a ajuns să cântărească 63. Până să admită că trebuie să țină dietă strictă, povestestște aceasta, s-a luptat cu sine. ”Avertismentele medicilor nu au făcut nimic pentru a mă încuraja să slăbesc.

De fapt, au avut efect invers, pentru că m-am simțit atât de stânjenită și de rușinată încât am apelat la mâncare pentru confort psihic, și am adăugat și mai multă greutate. Apoi am început să am rezultate proaste și la școală. Practic nu îmi puteam imagina că aș putea slăbi vreodată.

În ciuda faptului că aveam doar 12 ani, încercasem deja multe modalități de a slăbi – de la diete în care număram caloriile, la supe și shake-uri. Desigur, nu au funcționat niciodată pentru mine, deoarece erau prea restrictive și pur și simplu nu mă puteam ține de ele. Acestea nu au reprezentat niciodată o schimbare a stilului meu de viață”, a mai relatat tânăra.

Transformarea miraculoasă

Salvarea lui Holly a venit, până la urmă, de la mama ei. Aceasta a auzit despre competiția internațională de pierdere în greutate, Slimming World. Mama a încurajat-o și a înscris-o în competiție, la vârsta de 12 ani. Holly a urmat planul alimentar Free2Go, conceput special pentru tineri, care îi încurajează pe copiii de 11 – 15 ani să consume multe fructe, legume și alte alimente cu densitate redusă de energie, dar și carne slabă, de pasăre, pește, paste, cartofi și orez.

A fost primul plan alimentar care i-a fost ușor de ținut lui Holly. ”Toată viața mea, până atunci, am asociat pierderea în greutate cu faptul că nu am voie să mănânc nimic, așa că a fost o mare surpriză când mi-am dat seama că pot mânca destul de mult, că nu mă mai înfometez și că, în tot acest timp, slăbesc”, a declarat tânăra.

Ea povestește și că întreaga familie a susținut-o, părinții și frații decizând să se alăture dietei ei, tocami pentru a-i fi mai ușor. În plus, cu această ocazie, mai spune Holly, a învățat și să gătească. Și a început să slăbească constant. De la mărimea 24 (echivalenta XXXL) a ajuns la 18, și apoi la 10.

Te-ar putea interesa și: