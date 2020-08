George Burcea a fost acuzat de infidelitate, unul dintre motivele principale ale divorțului. Dar se pare că în instanță totul ar urma să ia o altă turnură.

După ce s-a consultat cu avocații, George Burcea e dispus să dea cărțile pe față. Din câte se pare, actorul ar fi cel „tradus” în timpul mariajului. Acesta ar susține că Andreea Bălan a fost cea care a jucat „la dublu” și că el a fost cel înșelat în această relație. În acest caz se pare că există două posibilități.

Relația artistei cu Tiberiu Argint să fie mai veche sau, înainte de acesta, Andreea Bălan să fi avut un alt iubit, pe care să fi reușit să-l țină bine la secret. Cert este că George Burcea pare să susțină sus și tare că Andreea Bălan l-ar fi înșelat în timpul mariajului.

Andreea Bălan neagă acuzațiile de infidelitate aduse de George Burcea

Andreea Bălan a declarat pentru spynews.ro că nimic din ceea ce spune soțul său nu este adevărat. Mai mult, artista a mărturisit că motivul pentru care nu a vorbit în spațiul public este legat de faptul că a vrut să-și protejeze fiicele de dedesubturile dintre ea și Burcea.

Andreea Bălan susţine că a fost fidelă în toate relațiile pe care le-a avut

„Eu în toate relațiile mele am fost fidelă. Și în această relație cu tatăl copiilor mei, eu am fost fidelă. Mi se pare foarte urât că vrea să îmi discrediteze imaginea insinuând că aș fi fost infidelă. Noi suntem despărțiți de 8 luni de zile și fiecare este liber să facă ce vrea. E foarte urât ce face. Eu absolut în toate relațiile mele am fost fidelă. Niciodată nu s-a pus problema de așa ceva.

Eu am fost o doamnă și nu am declarat mai nimic despre despărțirea noastră, tocmai ca să protejez fetele și să nu afle ele toate dedesubturile și mizeriile dintre noi. Dar nu îmi place să se insinueze ceva ce nu este adevărat, deci, evident, ies și spun care este adevărul”, a spus Andreea Bălan, pentru sursa citată.