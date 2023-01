Ce pregătește Lidia Buble în 2023. „Nici prin gând nu vă trece!”

În urmă cu câteva zile, Lidia Buble a recunoscut că sentimentele ei pentru Răzvan Simion nu au dispărut și că va rămâne o persoană importantă în viața ei. Acum, artista a plecat în Miami pentru o nouă colaborare muzicală.

Vedeta a postat un videoclip din Miami, în timp ce se afla în mașină. În filmare, Lidia Buble le-a transmis fanilor că: „nici prin gând nu vă trece ce urmează”. „Măi Lidi, vine colaborarea aia bombă, nu-i așa?”, a întrebat un internaut. Artista a scris că: „Încă puțin și aflați”.

Planul Lidiei Buble în 2023

Lidia Buble își face timp și pentru viața personală. Artista a declarat că visează să devină mireasă, dar că preferă să nu grăbească lucrurile și să vină totul natural. Ea consideră că o să apară și un Făț Frumos pe un cal alb.

„N-am simțit niciodată o presiune, pentru că eu sunt omul căruia îi place foarte mult tot ceea ce înseamnă natural. Trebuie să se întâmple în mod firesc și natural. Când o fi să vină Făt-Frumos pe un cal alb, o să se întâmple. Da, îmi doresc să mă căsătoresc, îmi doresc copii. Trei băieți, dacă se poate, ar fi ideal pentru mine, dar nu pun presiune pe mine și nici nu las să mă preseze vorbele venite din partea celorlalți”, a declarat artista în cadrul podcast-ului lui Mihai Petre.

Cu toate astea, fostul ei iubit, Răzvan Simion, a anunțat că s-a logodit cu actuala iubită, Daciana. La scurt timp, Lidia Buble a recunoscut că încă îl iubește pe omul lângă care a trăit ani întregi și că nu îl va uita.

„Sunt de părere că marea dragoste există o dată în viață. Eu cred că Răzvan a fost marea mea dragoste. Cel puțin așa am simțit eu, așa cred. N-a fost ușor, dar cred între noi s-a consumat ce a fost de consumat. Aș fi ipocrită să spun că nu-l mai iubesc. Îl iubesc, dar într-un mod diferit. Nu mai am fluturi în stomac. Omul de la care am învățat cele mai multe pe toate planurile a fost Răzvan. El m-a învățat și foarte multă muzică, pentru că știe multă muzică, deși este prezentator TV. M-a învățat foarte multă muzică și nu numai. Are gusturi rafinate”, a spus Lidia Buble, potrivit Cancan.