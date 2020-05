Colaborarea dintre Vulpița și Rafaleo se anunță deja a fi una de mare succes. Melodia interpretată de cei doi are mare succes și în doar două zile a depășit 2,6 milioane de vizualizări pe YouTube. Hitul se numește „Doi îndrăgostiți lulea”, iar Rafaelo a vorbit despre cum i-a venit ideea colaborării.

„Eu am cunoscut-o pe Vulpița la Acces Direct, atunci când m-am despărțit de Miss Irina. După ce am ieșit din platou, am văzut-o pe Vulpița că stătea într-un colț și plângea. Am întrebat-o de ce plânge și mi-a zis că este în starea aceea din cauza lui Viorel Vulpoiul, se certaseră. I-am zis că nu trebuie să plângă și am sfătuit-o să se calmeze.

Mă așteptam să ajungă sus, dar nu m-am așteptat să aibă un impact atât de mare! M-am gândit că dacă eu sunt forță și este și ea forță, cu siguranță vom plăcea publicului în această formulă, împreună. Cu toate acestea, rezultatele nu mă surprind, pentru că știu că atunci când muncești și îți dai silința să faci un lucru, cu siguranță vin și satisfacțiile și bucuria te ajunge din urmă! Am primit foarte multe mesaje de la urmăritorii mei, m-au felicitat pentru colaborare și le mulțumesc tuturor celor care au ascultat și ascultă piesa, fără ei nu ajungeam aici!”, a spus Rafaelo pentru cancan.ro.