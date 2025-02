Politica Ce preferă să bea Crin Antonescu. Candidatul la alegerile prezidențiale a demontat acuzații legate de vicii







Candidatul la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu, a fost supus unui test fulger în cadrul unei emisiuni la Antena 3 CNN, unde a răspuns fără ezitare la cele mai incomode întrebări.

Crin Antonescu: „Nu am intrat în viața mea într-un cazinou”

Întrebat de jurnalistul Radu Tudor dacă are probleme cu jocurile de noroc și consumul de alcool, Antonescu a fost categoric:

„Nu am avut niciodată și sub nicio formă vreo problemă cu aceste acuzații. Nu am intrat în viața mea într-un cazinou, într-o casă de jocuri private sau într-o sală de păcănele. Nu am jucat și nu am datorat vreodată niciun leu. Beau cât un om normal la masă și din ce în ce mai puțin. Nu beau bere, prefer vinul în cantități absolut nesemnificative”, a declarat acesta.

Pentru a evita orice speculație, Crin Antonescu a adăugat ironic: „Preventiv, vă anunț că nu am consumat vreo substanță interzisă, n-am violat pe nimeni, n-am hărțuit pe nimeni. Mă aștept la orice”.

Războiul hibrid al Rusiei și securitatea alegerilor

O altă întrebare dificilă a vizat posibilele atacuri hibride în contextul alegerilor prezidențiale din România. Întrebat dacă poate garanta că Rusia nu va influența rezultatul scrutinului, Antonescu a fost sincer:

„Nu. Aștept din tot sufletul să avem cu toții aceste garanții, atât cât poate da cineva”.

Chestionat cine ar trebui să ofere aceste asigurări, candidatul la președinție a menționat că actualul șef al statului, Ilie Bolojan, are la dispoziție instituțiile reunite în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) pentru a se asigura că România este protejată împotriva unor astfel de atacuri.

„Nu am nicio îndoială că domnia sa va face toate eforturile de a se informa și de a pune aceste instituții să lucreze pentru securitatea națională”, a concluzionat Crin Antonescu în interviul de la Antena 3 CNN.