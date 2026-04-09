Social

Ce pasiune are fiica lui Nicușor Dan, Aheea. Președintele României: Vrea să fie personajul negativ

Comentează știrea
Nicușor Dan și fiica sa, Aheea. Sursa foto: colaj EVZ
Din cuprinsul articolului

Nicușor Dan, președintele României, a făcut, în cadrul unei conferințe de presă, referiri la viața sa de familie, după ce a fost întrebat de jurnaliști dacă, într-un film, ar prefera să fie personaj pozitiv sau negativ.

Nicușor Dan, președintele României, despre rolurile „pozitive” și „negative” în viață

Nicușor Dan a adus-o în discuție pe fiica sa, Aheea, la întâlnirea cu reprezentanții mass-media după numirea șefilor marilor parchete.

Întrebarea jurnaliștilor a vizat modul în care s-ar raporta la ideea de „personaj pozitiv” sau „personaj negativ” într-o producție cinematografică, moment în care președintele României a adus în discuție experiențe din mediul familial.

Fiica lui Nicușor Dan, Aheea, este pasionată de teatru: I se pare mai interesant

În cadrul conferinței de presă, Nicușor Dan a vorbit despre activitatea artistică a fiicei sale, Aheea, în special despre interesul acesteia pentru teatru și evoluția preferințelor sale în interpretarea de personaje.

Fetiţa mea face teatru şi, până acum, tot timpul a vrut să fie Zâna zânelor, şi de vreun an de zile vrea să fie personajul negativ, i se pare mai interesant. Eu am candidat pentru mai multe funcţii publice încercând – cu maximă seriozitate – să rezolvăm problemele oamenilor şi aici trebuie să fii evident personaj pozitiv”, a declarat Nicușor Dan.

Fiica lui Nicușor Dan, prezentă la învestire. De ce a lipsit Mirabela Grădinaru

Amintim că, anul trecut, în mai, Aheea a fost în centrul atenției la ceremonia de învestire tatălui ei, Nicușor Dan. Micuța a fost însoțită de SPP, deoarece Mirabela Grădinaru a rămas acasă cu fratele mai mic, care acuza probleme de sănătate.

Aheea a fost foarte cuminte, deși cei prezenți erau concentrați și asupra ei. S-a concentrat pe discursul tatălui său, pe care l-a privit continuu.

Când are momente libere le dedică copiilor sută la sută. Încearcă să îi țină departe de lumea aceasta și de asta duce fetița la școală, e important pentru noi ca ei să fie doi copii normali și echilibrați", a spus, lunile trecute, Mirabela Grădinaru, iubita lui Nicușor Dan.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Proiecte speciale