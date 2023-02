Omul care i-a scris discursurile lui Putin: „Este prins în capcană acum. Nu are un plan B”

Abbas Galliamov, politicianul care i-a scris timp de trei ani toate discursurile lui Vladimir Putin, spune că acesta nu este un strateg, este prins în capcană și nu are un plan B în ceea ce privește războiul din Ucraina.

Nu este un bun strateg

Abbas Galliamov, în vârstă de 50 de ani, i-a redactat discusurile liderului de la Kremlin după ce aceata a devenit președinte în 2001. În prezent el este colaborator al Institutului de Cercetare a Politicii Externe. Galliamov spune că Vladimir Putin nu gândește deloc ca un politician.

„El nu este un politician. Din punct de vedere mental, este încă un agent KGB, iar acești tipi nu stabilesc obiectivele. Când apare amenințarea, el începe să lupte împotriva acestei amenințări. De aceea, el reacționează mereu la amenințările externe care apar și rezolvă aceste probleme. Atunci când nu există probleme, el doar plutește în derivă, lăsându-se pur și simplu dus de val. Nu este deloc un strateg, de aceea este prins în capcană acum”, a spus Abbas Galliamov, într-un interviu scordat postului național de radio din Australia.

Vladimir Putin nu are un plan

Abbas Galliamov a mai declarat că în acest moment Putin nu are o strategie clară în ceea ce privește invazia în țara vecină. Cetățenii ruși se așteptau ca el să anunțe obiectivele în Ucraina, în momentul în care s-a adresat națiunii săptămâna aceasta. Faptul că nu a făcut-o ar arăta că nu are un plan de rezervă. Rusia a suferit în ultima perioadă mai multe înfrângeri pe front.

„Nu are un plan B. 100% din elitele rusești și jumătate din populația rusă, în general, înțeleg că situația merge în direcția greșită. Militarii ruși sunt ruinați, la propriu. Identitatea lor este ruinată, stima lor de sine este ruinată de ucraineni, de armata ucraineană”, a mai spus Galliamov. Cele mai recente estimări ale armatei ucrainene arată că Rusia a pierdut pe front peste 146.000 de militari, potrivit dailystar.co.uk.