Când Irinel Columbeanu a pășit în platoul iUmor jurații au avut un mare șoc: „Niciodată nu mă așteptam să-l văd pe scenă la iUmor”, spune Delia. Iar cei trei jurați nu s-au așteptat nicio secundă la ceea ce a urmat să se întâmple pe scena comediei.

Fostul milionar trece printr-o perioadă dificilă a vieții sale după ce s-a prăbușit financiar investind în afacerea cu ciment numită „columbeanit”, însă acesta face haz de necaz, pentru că este mai important să aducă zâmbete pe chipurile oamenilor, în continuare.

„Am venit până aici în plimbare. Fac exerciții, nu vreau să obosesc ca să nu mă așez pe vreo bancă , pe mine băncile m-au nenorocit, așa că nu vreau să mai aud de ele!”

Însă acesta nu s-a oprit aici, a continuat să vorbească despre cum este viața atunci când rămâi fără milioane

„În ultima vreme am făcut bani vânzând case, singura problemă este că erau ale mele. Azi ești sus, mâine ești jos, ești același om deși cei din jur te tratează diferit, oamenii te respectă și vor să îți fie prieteni dacă ești milionar, au senzația că le vei da lor banii, spune pe un ton grav”, Irinel Columbeanu, conform Antena1.

Irinel a mai vorbit în spirit de glumă și despre nevoia domnișoarelor cu care se iubea de a sta cu tatăl său pentru că era mai bogat

„N-am fost niciodată Gigi Becali să arunc cu banii în stânga și în dreapta. Eu am aruncat mai mult în centru. Mi-au plăcut femeile, da! Cui nu-i plac? De ce să fim ipocriți? Femeile au instinctul acesta matern fabulos, am aflat foarte devreme în viață lucrul acesta. Când eram foarte tânăr și-i spuneam unei fete că tata are foarte mulți bani, nu mai voia să-mi fie iubită. Brusc, voia să-mi fie mamă!”, spune acesta.

Jurații nu au putut să se amuze foarte tare pentru că momentul li s-a părut mai mult dezolant decât amuzant.

„Pentru mine a fost un moment trist pentru că eu aveam o anumită imagine despre dumnealui și am descoperit acestă imagine nefericită”, spune Delia.