Ce măncâncă un dietetician dimineața, la prânz și seara. Specialistul a spus care sunt beneficiile alimentației sale

Priya Tew își începe dimineața cu un ceai verde pe care îl bea la micul dejun în jurul orei 8.00. Ulterior, ea mănâncă un terci cu ovăz, bogat în fibre, la care adaugă câteva felii de banană, fruct care ajută la sănătatea intestinală. În micul dejun ea mai adaugă și scorțișoară, unt de arahide sau câteva semințe de dovleac. Ovăzul ajută la echilibrarea zahărului din sânge. Specialista mai ia o gustare ulterior.

„Întotdeauna vreau să găsesc modalități de a adăuga plante suplimentare în dieta mea, motiv pentru care adaug semințele, iar dacă mănânc acea banană înseamnă că primesc un prebiotic care, din nou, este bun pentru sănătatea intestinală”, a spus medicul dietetician. Studiile realizate de-a lungul timpului au arătat că micul dejun este esențial pentru copii pentru că le ajută funcția cognitivă.

„Întotdeauna am avut o regulă cu copiii mei, că ar trebui să mănânce cât mai des cereale integrale, fructe de pădure și banane”, a mai spus Pew. În jurul orei 8:30 Priya își duce copiii la școala și ulterior se îndreaptă către locul de muncă, unde are programate consultații sau predă lecții de pilates. Dieteticianul a mai spus că gustările ei constau în batoane proteice cu fructe uscate sau cu semințe, care potolesc senzația de foame mai bine decât câțiva biscuiți. În plus, ea nu bea mai mult de trei cafele pe zi.

La ce oră ia medicul dietetician prânzul și cina

Medicul a mai adăugat că la prânz mănâncă o supă pregătită în casă cu turte de orez. Pentru aceasta ea folosește dovlecei, morcovi, roșii, supă de pui, ghimbir, usturoi, dar și condimente precum chimen, coriandru și turmeric. Ulterior, amestecă totul cu un robot de bucuătărie. O altă variantă la care recurge Tew este să își pregătească o masă cu avocado, roșii cherry tocate, puțină brânză sau alte legume. Ulterior, medicul mai mănâncă și câteva pătrățele de ciocolată neagră pentru că îi dau energie. Unele studii au arătat că este indicat să consumăm 30 de plante diferite în fiecare săptămână.

În ceea ce privește cina, specialista mănâncă alături de familie la ora 17.30. „Spaghete bolognese cu legume sunt între preferințele noastre. Pot fi făcute fie cu multe, multe legume sau cu pui prăjit și tofu sau fasole. Din nou, este bine să introduci o varietate de plante, așa că încerc să am două porții în farfurie. De multe ori facem pizza de casă, cu sosul și aluatul făcute tot în casă. Mă întorc acasă la 20:30 și uneori mai mănânc un iaurt grecesc cu mango, la care mai adăug migdale”, a mai spus Priya Tew.

Dieteticianul a mai adăugat că i se întâmplă să nu doarmă foarte bine atunci când mănâncă târziu sau are o masă prea grea. Organismul are nevoie să digere toate alimentele înainte de somn. „Nu mănânc după ora 21:30 și am mereu apă lângă pat. Beau între patru și șase pahare pe zi. Hidratarea ajută digestia”, a mai spus Priya Tew, potrivit The Guardian.