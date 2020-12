Rampa de lansare a celor două fost participarea la show-ul de talente „Popstars: The Rivals” în urmă cu 18 ani. Gabriela a povestit, cu ceva timp în urmă, care este povestea celebrului cântec care a făcut furori în toată lumea. „Dacă nu ar fi fost această emisiune, noi am fi putut ajunge balerine. Trebuia să cântăm ceva în cadrul audiţiei noastre în emisiunea Popstars: The Rivals, aşa că mama noastră, Margit, a scris The Cheeky Song în jumătate de oră”.

Single-ul lor de debut, The Cheeky Song, a devenit numărul 2 în Anglia. Piesa le-a adus venituri de un milion de lire sterline, o sumă incredibil de imaginat la acea vreme, și a rămas în Top 5 UK Singles timp de cinci săptămâni. Româncele au vândut 1,2 milioane de albume în întreaga lume. Au lansat imediat alte hituri: Take Your Shoes OF și It’s a Cheeky Holiday!. Apoi a urmat un album: PartyTime, și au ajuns să concerteze în fața a 100.000 de oameni.

„La un an de la lansarea piesei The Cheeky Song a fost o nebunie totală. Am câștigat un premiu la National Music Awards, apoi am mers în Filipine, Tailanda, Japonia. Dar asta ne-a acaparat toată viața. Nu aveam timp de nimic și nu avem niciun prieten. Eram singure, deși cântam în fața a 100.000 de oameni”, a spus Gabriela de la Cheeky Girls în The Guardian.

Sursa foto: Instagram

Citiți articolul integral în Rețete și vedete.