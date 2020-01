«Am luat act şi de solicitarea preşedintelui României şi am aprobat sesiune extraordinară comună în perioada 27-31 ianuarie şi am făcut calendarul următor. Pînă pe data de 27 se vor depune amendamentele pe legea de azi, cu care a venit Guvernul prin asumare, respectiv de schimbare a alegerilor locale în două tururi. Pe data de 29 are loc prezentarea şi dezbaterea şi pe urmă vor trece zilele prevăzute de regulament de depunere a moţiunii. Cu alte cuvinte vom intra cu prezentarea şi votul pe moţiune într-o sesiune ordinară», a declarat Marcel Ciolacu, luni, la finalul ședinței Birourilor Permanente Reunite ale celor două Camere.”

Așadar, PNL și-a asumat răspundere pe un proiect de lege privind alegerile locale în două tururi. Asta deși PSD anunțase cu mult înainte că var depune Moțiune de cenzură în cazul asumării răspunderii numai dacă e vorba de două tururi. În rest, Guvernul poate să-și asume răspunderea pentru orice proiect de Lege, inclusiv unul potrivit căruia lui Klaus Iohannis nu ne vom putea adresa decît privind în jos. Nu de alta, dar Președintele a devenit atît de Măreț prin victoria asupra Vioricăi Dăncilă încît la Soare te poți uita, dar la el, ba. Guvernul putea să rămînă la un singur tur.

Sau, dacă la alegeri în două tururi îl obliga electoratul USR-ist, dădea o Ordonanță de Urgență. O bruia CCR? Să fim serioși! CCR e o instituție alcătuită din români. Vă mai amintiți ce era în decembrie 1989 la TVR? Toți membrii CPEx dăduseră fuga să-și exprime trecerea peste noapte de partea Poporului. Noroc că nu i-a lăsat Teodor Brateș. Ne-ar fi oferit un nou spectacol grețos de ce înseamnă oportunismul românesc. Toți ar fi declarat că au luptat împotriva lui Nicolae Ceaușescu. La fel și membrii CCR. Cică sînt PSD-iști. Aiurea! Sînt giruete. Și cum în prezent vîntul bate dinspre Dreapta, n-am nici o îndoială că distinșii judecători ar fi considerat OUG perfect constituțională.

PNL și-a asumat răspunderea pe două tururi. PSD va depune Moțiune de cenzură. Dacă Moțiunea trece, legea cade și cade și Guvernul.

Săgeata a pornit din arc – cum ar spune Ertuğrul Bey, din serialul turcesc în cinci sezoane, fiecare sezon avînd peste o sută de episoade, Diriliş: Ertuğrul, serial despre care se spune – și eu, care am ajuns la jumătatea sezonului trei, o confirm – că e un Game of Thrones turcesc.

Pînă acum cîteva zile eram convins că Guvernul va pica.

Nu există moment mai bun pentru declanșarea anticipatelor decît Moțiunea de cenzură depusă de PSD.

PSD și UDMR mai au nevoie de șapte voturi pentru a da jos Guvernul.

Şapte voturi! Dar asta e greu de făcut rost – ar striga de la locul lor din Occident, prin portavoce, să se audă pînă aici, în Orient, analiștii democrațiilor autentice. Mare lucru să se rost de șapte voturi! vom răspunde noi, convinși că în România nu e democrație, e un spectacol de operetă în care tenorii poartă epoleți, iar sopranele, pistol la jartieră. Așa că vorba aia: Ce sînt șapte voturi în ziua de azi? Ele se obțin cît ai clipi dacă PNL și Klaus Iohannis vor ca Moțiunea să treacă. Și fără prea mare efort din partea Serviciilor, deoarece trebuie să sacrifice puțini acoperiți din partidele parlamentare. Așadar, Guvernul cade numai dacă vrea PNL să cadă. Dar vrea? Pînă acum cîteva zile eram convins că PNL vrea să cadă Guvernul. E cel mai bun prilej pentru a declanșa anticipate. Și ultimul prilej de a pica prin Moțiune de cenzură, deoarece nu cred că PSD va mai depune vreo Moțiune de cenzură pînă la A Doua Venire. Numai că acum nu mai sînt convins că PNL vrea să cadă Guvernul la Moțiune de cenzură. Și schimbarea de ipoteză se bazează pe două fapte:

Fără prea mare publicitate, Guvernul a introdus în legea electorală o prevedere potrivit căruia la locale cetățenii vor putea vota doar dacă și-au stabilit reședința în circumscripția electorală cu mai puțin de 90 de zile de la data ținerii scrutinului.

Prevederea e o lovitură pentru alianța USR-PLUS. Nu întîmplător Alianța a protestat vehement față de această restricție. Citez tot din Mediafax:

„Alianţa USR-PLUS susţine modificarea Legii Alegerilor Locale prin introducerea a două tururi de scrutin, dar se opune restricţionării dreptului de vot pentru cetăţenii care dobîndesc viza de flotant cu mai puţin de 90 de zile faţă de data alegerilor”, se arată într-un comunicat de presă al Alianţei, remis, miercuri, MEDIAFAX.

Alianţa consideră că în acest mod, un număr mare de cetăţeni, în mare parte tineri, nu vor putea vota.

„O astfel de restricţie nu poate fi justificată de fenomenul «turismului electoral» în condiţiile în care sistemul electronic de verificare exclude votul multiplu. Un număr foarte mare de cetăţeni, studenţi, tineri în general, nu vor putea vota la alegerile locale, dacă legea este promovată în forma trimisă de guvern”, motivează Alianţa.

Parlamentarii USR au transmis că vor introduce un amendament în acest sens şi solicită Guvernului să ţină cont şi să renunţe la articolul respectiv.

Dacă Moțiunea trece, cade Legea celor două tururi și alegerile locale vor avea loc într-un singur tur, prevederea anti-USR cade. Dacă Moțiunea nu trece, legea trece și alegerile vor avea loc în două tururi și cu lovitura dată USR-PLUS.

Păi dacă și-ar fi asumat răspunderea doar pentru a putea pica, Guvernul nu trecea în lege această prevedere care lovește în principalul adversar al PNL la locale, Alianța USR-PLUS.

De unde încep să cred că Moțiunea nu va trece.

Iar anticipatele vor fi declanșate prin demisia lui Ludovic Orban.

Care va avea loc după ce PNL și Klaus Iohannis vor bifa și alte puncte din programul de înarmare pentru anticipate.

