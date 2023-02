Ce le-a spus Victor Pițurcă procurorilor despre afacerea fiicei și ginerelui său

În acest dosar, Pițurcă are calitatea de martor, iar ancheta vizează tranzacția ce s-a făcut cu fostul stadion „Extensiv” din Craiova, cândva proprietatea fraților Mihăilescu. Aceștia au fost proprietarii unei echipe de fotbal în Bănie și au construit în anii 90 acest stadion. În anul 2005, firma lor a falimentat, iar bunurile mobile și imobile au fost sechestrate de stat pentru recuperarea datoriilor.

Procurorii DIICOT cred că vânzarea-cumpărarea stadionului s-ar fi făcut la un preț subevaluat, statul fiind prejudiciat. Dosarul nu este nou, el a fost deschis în urmă cu peste un an, la sesizarea lui Nicu Mihăilescu, iar licitația pentru stadion a avut loc în noiembrie 2021. Victor Pițurcă susține că nimeni din familia sa nu a participat la acea licitație.

În ordonanța DIICOT se arată că, „cu prilejul licitației publice organizată de către lichidatorul judiciar SC CASA DE INSOLVENȚĂ GMC SRL, care a avut ca scop valorificarea bunurilor imobile ale societății comerciale debitoare SC EXTENSIV COM SRL”, procedura „ar fi fost viciată prin înțelegerea dintre participanți în scopul adjudecării la un preț cât mai mic”.

Conform procurorilor DIICOT Craiova „persoanele implicate în operațiunile frauduloase au fost Cherciu Ștefan prin SC CASA NOASTRĂ SRL, Predoi Alexandru-Dan prin SC DRASOR SRL, Georgescu Ana-Maria prin SC AGROFERT LAND INVEST SRL, Niță Narcis-Florin prin SC BIZ SOLUTIONS SRL și Șpak-Boldici Constantin prin SC MYKLAND IMOBILIARE SRL”, firma unde fiica lui Victor Pițurcă este asociat.

După audierea de la DIICOT Craiova, alături de fiica Claudia Pițurcă, dar și de ginerele său, Mihai Naboiu, fostul selecționer al naționalei de fotbal a purtat un dialog cu reporterii.

Ginerele lui Pițurcă nu a participat la licitație fiindcă s-a retras cu 2-3 zile înainte

Întrebările și răspunsurile lui Victor Pițurcă au fost consemnate pe site-ul digisport.ro.

Vicor Pițurcă a spus că e martor și că „citaţia a avut loc acum un an şi jumătate sau doi ani de zile. Am fost audiat ca martor, mi-am spus punctul de vedere pentru că nu am nimic în comun cu această implicaţie. Implicarea a fost la fel cum mi s-a întâmplat la Bucureşti că banii mei au venit aici pentru caietul de sarcini”.

-Fiica dumneavoastră are vreo implicare?

-Ea nu are nicio implicare… Într-adevăr ea e pe firmă şi administrator, dar totul face soţul ei. Niciuna (n.r. dacă e vreo implicare penală). Pur şi simplu mi s-au pus întrebări dacă îi cunosc pe cei care au licitat.

Nu îi cunosc, habar n-am cine sunt, nici nu cunosc care a fost preţul licitaţiei. Nu mi s-a comunicat, chiar am întrebat pe avocatul lui Mihăilescu cu cât s-a vândut, chiar nu ştiam. Şi el mi-a spus acelaşi lucru, că s-a vândut cu banii mai puţini decât a trebuit să fie vândut.

-Vă simţiţi hăituit? Dosar la Bucureşti, dosar la Craiova…

-Ăla de la Bucureşti, ce s-a întâmplat… m-am simţit umilit. Să n-ai nici cea mai mică implicare şi să ţi se întâmple lucrul ăsta. Probabil au avut domnii nişte avantaje. Să vedem în continuare ce va fi. Dar cei care au făcut lucrul ăsta trebuie să plătească şi ei.

Nu cred că a fost vorba de hărţuire, la celălalt (n.r. dosar) cred că a fost vorba de interese. Nu înţeleg, eu nu sunt om politic, nu vreau să iau locul altcuiva, nu vreau să devin preşedintele României, nici prim-ministru. Dar m-au găsit pe mine, probabil eram glonţul de pe ţeavă. Notorietatea nu trebuie să se transforme în privare de libertate… atât cele 24 de ore, cât şi ce s-a mai întâmplat.

–Ginerele dumneavoastră apare în dosar?

– Nu, păi nu a participat fiindcă s-a retras cu 2-3 zile înainte, aflând că s-au înscris mulţi.