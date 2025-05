Ce i-a cerut Anamaria Gavrilă lui Nicușor Dan la consultările de la Cotroceni

Președinta Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, a făcut miercuri, 28 mai 2025, o serie de declarații după participarea la consultarea informală cu președintele României, Nicușor Dan.

Potrivit acesteia, formațiunea politică a dorit să transmită un mesaj în numele celor care nu au votat cu actualul președinte.

„Noi am mers acolo ca vocea celor 5,3 milioane de români care nu l-au votat pe domnul Nicuşor Dan. Pentru că această invitaţie a fost făcută în baza articolului 80 din Constituţie, noi am considerat că este foarte important ca domnul Nicuşor Dan să fie informat şi despre starea societăţii, aşa cum noi o primim direct de la cetăţeni. Suntem siguri că poate dânsul nu are privilegiul de a vedea şi partea cealaltă şi cel mai mult se pune focus pe cei care l-au susţinut. Aşadar era foarte important din partea noastră să ducem şi mesajul şi gândurile celor 5,3 milioane de români”, a declarat Anamaria Gavrilă, la Palatul Cotroceni.