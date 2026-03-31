Ce facem când masa zilnică nu este o certitudine pentru milioane de români. The Access Alliance invită companii și ONG-uri să ajute la reducerea insecurității alimentare

Pentru doamna Paula, din București, fiecare zi începe cu același calcul: dacă va reuși să își permită toate lucrurile de care are nevoie. Locuiește singură, are mobilitate redusă și trăiește dintr-o pensie de puțin peste 2000 de lei. Cea mai mare parte din bani se duce pe facturi și medicamente, iar pentru mâncare rămâne o sumă limitată. Cumpărăturile simple devin uneori o provocare, iar mesele trebuie planificate atent.

„De poftit, aș pofti multe. Sufletul și inima mea ar vrea cât mai mult, dar mă întind cât mi-e plapuma. Ușor să merg la magazine nu-mi este deloc și nu am pe nimeni pe lângă mine care să mă ajute”, spune ea.

Un studiu național realizat la inițiativa The Aeccess Alliance, o alianță lansată de Glovo și formată din instituții publice, organizații non-profit și companii, arată că insecuritatea alimentară este mai răspândită decât pare la prima vedere. Aproape 6 din 10 români spun că în ultimul an s-au temut că nu vor avea suficienți bani pentru mâncare, iar 56% au fost nevoiți să sară peste mese, să mănânce mai puțin sau să cumpere alimente mai ieftine pentru a face față presiunii financiare.

În multe cazuri, problema nu este vizibilă. Insecuritatea alimentară nu înseamnă neapărat frigiderul gol, ci compromisuri zilnice: porții mai mici, alegeri alimentare dictate de preț sau evitarea întâlnirilor sociale din cauza costurilor.

În același timp, o mare parte din hrana disponibilă nu ajunge la persoanele care au nevoie de ea. Lipsa de coordonare între resursele existente și comunitățile vulnerabile face ca ajutorul să ajungă mai greu acolo unde este necesar.

Pentru a reduce acest decalaj, a fost lansată The Access Alliance, un efort colectiv care urmărește să extindă accesul la hrană cu demnitate, să reducă stigmatizarea asociată cererii de ajutor și să crească înțelegerea reală a insecurității alimentare. Modelul este unul bazat pe colaborare: organizațiile sociale identifică beneficiarii, companiile pot contribui cu resurse sau alimente, iar infrastructura logistică și tehnologică facilitează livrarea acestora către comunitățile vulnerabile.

Dincolo de statistici, impactul unei astfel de colaborări se vede în viețile oamenilor care primesc sprijin concret, fie că este vorba despre persoane vârstnice care trăiesc singure, familii cu venituri reduse sau oameni aflați temporar în dificultate.

