Ce face Piedone la Jilava. Soția sa a clarificat lucrurile

Cum are peste 60 de ani, Piedone va executa restul de pedeapă conform prevederilor legale, pentru oamenii care au trecut de această vârstă. În Legea de executare a pedepselor se prevede că aceste persoane execută doar o treime din pedeapsa aplicată. Cu alte cuvinte, pentru fiecare patru luni executate în penitenciar, li se recunoaște un an.

Piedone va putea depune o cerere de liberare condiționată în cursul acestei veri. Până atunci el lucrează la un atelier de tăbăcărie privată din Jilava, din afara închisorii, semn că execută pedeapsă în regim deschis, cel mai ușor din întregul sistem penitenciar românesc.

Soția lui Pierdone, Iulia, a declarat că fostul primar de la Sectorul 4 lucrează pentru a beneficia de zile câștig, adică de o reducere a pedepsei de executat.

„Muncește alături de alți deținuți, mănâncă împreună, se ajută unul pe altul, își împărtășesc suferințele unul altuia, indiferent de clasa socială din care provin. Cristi nu a avut niciodată probleme cu niciun interlop sau deținut – să zicem, din rândul celor periculoși”, a declarat Iulia Popescu, pentru rețetesivedete.

Momente grele pentru Piedone în spatele gratiilor

După ce a fost încarcerat, în luna mai 2022, Piedone a fost trimis să execute pedeapsa la un sector de privare de libertate, destinat persoanelor vulnerabile. El a fost pus în aceeași celulă cu un ofițer de poliție, care fusese condamnat pentru comiterea unor fapte penale.

Iulia Popescu a mai declarat că măsurile au fost luate la începutul perioadei de detenție, pentru o scurtă perioadă.

Acum, fostul primar de la Sectorul 4 este respectat de către ceilalți deținuți care nu au treabă cu el.

Mesaj trimis de Piedone la un an de la încarcerare

Fostul primar a transmis un mesaj pe o rețea de socializare, care a fost destinat tuturor persoanelor care îl cunosc.

”Astăzi e fix un an de când mi-au prins mâinile în cătușe și m-au încarcerat. Știti cu toții motivul… Astăzi încerc să fiu însă… mai puternic ca ieri! Încerc să nu plâng, să nu mă pansez cu amintirile libertății… De astăzi… am speranța că voi ieși curând! De astăzi… vreau să număr invers! Că Dumnezeu îmi știe povara! Și poate că pe 17 acum, sau poate luna viitoare, sau poate curând, foarte curând… voi fi iar liber! Că sunt nevinovat! Și consider că un an trăit încarcerat nevinovat, un an de pedeapasă fără vină… este destul!

Toți cei care mă știti, toți cei care îmi știți sentința… știti că trăiesc o mare nedreptate! Și… este timpul să fiu lăsat să merg la ai mei, acasă! Cu speranță, Piedone nevinovat, de un an încarcerat!”, a scris fostul edil pe o rețea de socializare.