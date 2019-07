”În ultimii 15 ani, tema corupției a ținut agenda internă și externa a Romaniei. Era o tema utila si pentru batalia politica interna dar si pentru „fezandarea” capitalului national si a liderilor perioadei de tranzitie. In timpul asta, mai putin bagata in seama, criminalitatea, inclusiv cea organizata, s-au dezvoltat exploziv, „beneficiind” si de experienta unor infractori scoliti in strainatate. Romania a devenit, dintr-o tara de tranzit pentru droguri, o tara de consum. Traficul de femei si de copii, retele de contrabanda, clanuri organizate, drogati conducand autovehicule incep sa marcheze zilnic emisiunile de la televiziuni si stirile din presa”, susține Adrian Năstase.

Cazul fetiței de 15 ani, din Caracal, ucisă cu sânge rece, mai crede Adrian Năstase a scos la iveală incompetența autorităților, care s-au dovedit incapabile să acționeze responsabil și rapid, pentru salvarea unei persoane din mâinile unui criminal în serie. ”Drama Alexandrei ne-a aratat ca nu suntem pregatiti, la nivelul institutiilor statului, sa luptam cu fenomene aberante ale conduitei umane. Unii au încercat săa transforme aceasta drama intr-un rechizitoriu impotriva politiei si, indirect, impotriva guvernului. Evident insa ca responsabilitățile trebuie impartite cu STS si cu parchetele. De aici nevoia de a schimba oameni din diverse functii, dar si de a face reorganizari institutionale si de a lua masuri legislative. Vinovatii trebuie pedepsiti dar a introduce aceste teme in batalia electorala ar fi o mare eroare”, a mai spus fostul premier.

