Aproximativ 3.000 de persoane, potrivit prefecturii din Madrid, s-au adunat duminică la prânz în fața ambasadei SUA la Madrid.

Albi și negri, protestatarii au denunțat moartea lui George Floyd, un afro-american în vârstă de 46 de ani, repetându-i ultimele cuvinte „Nu pot respira” și scandând „Fără pace nu există justiție” sau „Voi rasiștii, sunteți teroriști”.

La Roma, o demonstrație neprevăzută a adunat în vasta Piazza del Popolo mii de tineri care au îngenuncheat în tăcere, cu pumnul ridicat, timp de nouă minute, perioada în care un polițistul a stat cu genunchiul pe gâtul lui George Floyd până când acesta din urmă a murit. Când s-au ridicat, manifestanții au au strigat: „Nu pot respira”!

Protestatarii din Madrid au îngenuncheat și ei ridicându-și pumnii, gest inițiat de jucătorul de fotbal american Colin Kaepernick în 2016, pe un stadion, în timp ce imnul național al Statelor Unite răsuna. Au mers apoi pașnic până la celebra Puerta del Sol, din inima capitalei.

„Racismul nu are granițe”, a spus Leinisa Seemdo, o traducătoare spaniolă în vârstă de 26 de ani din Capul Verde. Am locuit în China, Portugalia și acum Spania și în fiecare țară am am suferit discriminări din cauza culorii pielii mele”.

În mulțimea din Roma, care a inclus mulți imigranți africani, Michael Taylor, din Botswana, a venit cu întreaga sa familie.

„Sunt un african alb și uneori simt frică și dispreț doar pentru că sunt străin”, a spus el pentru AFP. „Imaginează-ți cum ar fi dacă aș fi negru”.

„Este foarte greu să trăiești aici”, a spus Morikeba Samate, un bărbat din Senegal, în vârstă de 32 de ani, unul dintre zecile de mii de migranți care au ajuns în Italia după traversarea periculoasă a Mediteranei. „Ei cred că toți suntem hoți”.

La Barcelona, ​​în nordul Spaniei, sute de manifestanți au umplut piața Sant Jaume, unde se află guvernul regional al Cataloniei. Mascați și păstrându-și distanța, au agitat pancarte în limba engleză pentru a denunța rasismul în Spania și în Europa, scrie Boursorama.

Organizația Comunitatea neagră, africană și de origine africană a Spaniei (CNAAE) a lansat apeluri pentru demonstrații în zece orașe, de la Pamplona din Țara Bascilor până la arhipelagul Canare de pe coasta Africii.

Alte demonstrații au fost planificate în cursul zilei la Copenhaga, Bruxelles, Glasgow și Londra, unde sâmbătă, o demonstrație pașnică la care au participat mii de oameni s-a încheiat cu brutalități. Poliția a șasjat călare pentru a dispersa protestatarii, care au aruncat cu sticle în forțele de ordine.

Sâmbătă, manifestări de protest au avut loc din Australia în Tunisia, trecând prin Franța și Marea Britanie, protestatarii denunțând și rasismul din propria lor țară.

