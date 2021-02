Ce au în comun Laura Codruța Kovesi, Adina Anghelescu, Victor Ponta și Sebastian Ghiță.

Din 1984 până în 1990, Adina Anghelescu a lucrat la Întreprinderea de prefabricate din beton din Giurgiu. După cum a povestit în emisiunea „Dosare de presă”, la EvZ TV, pasiunea pentru scris, observată și apreciată și de cei din jurul ei, i-a călăuzit pașii spre presa scrisă. A început să lucreze ca arhivar la revista Baricada, în toamna anului 1990, și, în câteva luni a prins gustul presei de teren.

Motivul pentru care cunoscuta jurnalistă nu a mai făcut facultatea a fost acela că a iubit mult sportul.

„Eu am iubit foarte mult sportul. Am fost baschetbalistă. Am jucat foarte mult baschet, deși sunt micuță. Și toți cam râd cumva când spun că am jucat baschet. „Cât ai înălțime?”, mă întreabă. „1,59!”. 1,59, dar să știți că într-o echipă de baschet mai e și coordonatorul. Coordonatorul ăla n-are nevoie să fie ditamai bedia (prăjină lungă și subțire, n.e.), ca să stea sub coș sau să fie pivot.

Ei, și eu am vrut să fiu, priam oară, profesoară de Educație Fizică. Numai că, în discuții familiale… Probabil aș fi fost o bună profesoară. Mi s-a adeverit asta cumva, pentru că… Unchiul meu era antrenor de baschet, culmea, la Rapid. A fost antrenorul fetelor de la baschet, de la Rapid, o vreme. Anghelescu Atanase. Iar tatăl meu jucase handbal, pe vremea când era handbalul în 11, pe teren de fotbal, în anii `60”, a dezvăluit Adina Anghelescu.