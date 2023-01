Ce așteaptă Claudia Pătrășcanu de la 2023, după divorțul de Gabi Bădălău: „Intuiția mea este că se poate”

După ani întregi de scandal cu Gabi Bădălău, Claudia Pătrășcanu este pregătită să își refacă viața. Vedeta a divorțat și vrea să devină mămică în 2023. Mai mult, ea deja a cerut ajutorul medicilor și caută un bărbat care să o protejeze.

„Anul acesta, eu am uitat să mi pun dorințe, dar copiii mei au făcut-o pentru mine.? Știu doar că am câteva obiective de atins, că voi ajunge exact unde mi-am propus și asta pentru că pot.?? (…) Dacă dorința copiilor mei este de a avea un frățior?, intuiția mea este că se poate, dar tot cu voia Domnului. Clar am alte obiective, nu doresc să le fărâm dorința, doresc doar să aștept și să urmez calea cea mai dreaptă în alegeri.?

Să fie acel om bun, bărbat adevărat, de încredere și puternic. Un om hotărât, să avem lucruri în comun și să-mi fie cel mai bun prieten.? Capacitatea de a-și asuma responsabilitatea este un alt semn al unui om puternic”, a scris Claudia Pătrășcanu pe Instagram.

Noul bărbat din viața Claudiei Pătrășcanu

Mai mult, Claudia Pătrășcanu a postat o fotografie cu un bărbat misterios, iar fanii au dedus că aceasta iubește din nou. Artista nu s-a mai ascuns și a publicat un story în care apare un bărbat care conduce o mașină, iar ea stă în dreapta lui.

Cu toate astea, vedeta a declarat că nu este vorba despre o relație amoroasă și că nu se va arunca într-o relație așa de repede cum a făcut fostul soț.

„Am avut o cântare la Giurgiu și la toate cântările pe care le am departe de Constanța și care implică să mă întorc noaptea, eu am un șofer, un băiat care merge cu mine, este băiatul fostei mele mătuși. Noi am crescut împreună, pot să-l numesc ca și fratele meu. E băiatul care merge cu mine, conduce, mă ajută la sunet, ca un tour-manager. Nu e iubitul meu sub nicio formă!”, a spus Claudia Pătrășcanu.