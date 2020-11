Covid-19 ne poate ataca creierul, modificându-ne comportamentul? Este întrebarea care frământă intens oamenii de știință. Potrivit unui grup de cercetărori americani, coronavirusul poate fi răspunzător pentru comportamentul persoanelor infectate, uneori înainte ca acestea să manifeste simptome, astfel încât ele să devină mai sociabile.

De fapt, astfel de efecte ale virusurilor de schimbare a comportamentului –așa numita manipulare comportamentală – nu sunt noi și au fost raportate anterior și în cazul gripei sau al turbării, printre altele. Teoria autorilor studiului se referă la capacitatea agenților patogeni de a-și maximiza rata de reproducere și astfel înmulțirea și supraviețuirea.

Risc maxim în perioada de incubație

Cercetătorii de la State University of New York au explicat că virusul Covid-19 poate modifica comportamentul celor infectați pentru a-i face mai favorabili transmiterii virusului la alte persoane. Cel mai probabil acest proces are loc în perioada de incubație, când oamenii sunt infectați fără să prezinte simptome, deci sunt mai predispuși să socializeze.

Oamenii de știință opinează că virusul poate acționa asupra unei zone din creier numită cortex cingular anterior (ACC), care este implicat în comportamentul social și reglarea emoțiilor. Prin manipularea acestuia, în loc să respecte regulile distanțării sociale, oamenii pot fi atrași în mod inconștient către reuniunile sociale, arată autorii studiuluii publicat în revista Medical Hypotheses.

Ne modifică și hormonii?

Dr. Frank Ryan, medic consultant și virusolog evoluționist la Sheffield, consideră că virusul Covid-19 poate interfera de asemenea cu nivelurile hormonale tot cu scopul de a ne induce modificarea comportamentului.

„Pe lângă efectele asupra comportamentului induse de virus la nivelul sistemului nervos, Covid-19 are și potențialul de a modifica sistemul endocrin care produce hormoni. Aceștia pot regla multe funcții, de la cea a somnului la reproducere și comportament social”, spune dr. Ryan. „Comportamentul uman este complex și din experiența mea distorsionarea sistemului endocrin este uneori însoțită de modificări alecomportamentului”, completează acesta.

Efectul cunoașterii

Însă cea mai plauzibilă ipoteză că virusul Covid-19 afectează comportamentul social vine din dovezile remarcate în cazul unor virusuri similare.

Într-un studiu din 2010 care a folosit vaccin antigripal, ce conținea o formă modificată a virusului gripei, cercetătorii americani au descoperit că la două zile de la expunerea la virus, numărul de pacienți s-a dublat, de la o medie de 54 la 101, comparativ cu cele două zile anterioare imunizării. Cele două zile sunt cele mai importante întrucât coincid cu vârful infectării, dar nu există încă simtome, deci șansele de a transmite virusul sunt cele mai mari.