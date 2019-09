Tehnicianul alături de care Halep a bifat cele mai importante rezultate din carieră a rupt parteneriatul cu „Simo” anul trecut, pentru a acorda mai mult timp familiei sale. De atunci și până acum, Cahill a fost nedespărțit de Halep în majoritatea turneelor din acest sezon. „Salutare, am niște vești bune pe care le voi împărtăși cu voi. După un an fără el în echipa mea, mă bucur să anunț că Darren va reveni lângă mine sezonul viitor. <<D>>, ultima dată te-am omorât. Plănuiesc să te omor din nou. Bun venit înapoi! Abia aștept să terminăm ceea ce am început. Ne revedem în curând”, a fost mesajul Simonei.

Ilie Năstase, fostul lider ATP, a salutat revenirea oficială a australianului în „Team Halep”.

„Dacă Simona Halep l-a ales pe Darren Cahill înseamnă că australianul e cel mai bun antrenor din lume! Ea are încredere totală în el. De acum încolo de ei va depinde câte titluri de Grand Slam vor mai cuceri împreună.

Nu contează locul 1 mondial. A fost acolo. S-a dus. Altceva e mult mai interesant de acum încolo. Să câştige cât mai multe titluri de Grand Slam! Asta va fi ţinta lor, asta îşi doresc.

Numărul 1 a fost, l-a bifat. E o personalitate în istoria tenisului Simona, dar provocarea vine acum, cu Cahill, la turneele de Grand Slam. Şi eu cred că va mai câştiga câteva”, a declarat Ilie Năstase pentru Prosport.

