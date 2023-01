Ce a făcut un șofer beat din Brașov de Revelion. Polițiștii i-au stricat somnul la semafor

Un șofer beat a dormit la semafor, cu motorul pornit, după petrecerea de Revelion. Polițiștii l-au văzut nemișcat la semafor și l-au trezit din somn. Pe 1 ianuarie, la ora 6.45, la semaforul situat pe bulevardul Saturn din orașul Brașov, oamenii legii au văzut un bărbat staționând la semafor, chiar dacă ceilalți participanți la trafic îl claxonau.

Polițiștii din Brașov au anunțat că fac cercetări în cadrul unui dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Ei au mai declarat că șoferul, în vârstă de 36 de ani, a adormit la semafor din cauza alcoolului pe care îl consumase la marea petrecere de Revelion.

„Procedându-se la testarea acestuia din punct de vedere al prezenței alcoolului în aerul expirat, rezultatul a fost 0,53 mg/l alcool pur. În consecință, bărbatul a fost condus la o unitate medicală autorizată pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate în cadrul dosarului penal constituit, instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, în care se va propune soluție legală la finalizarea anchetei”, informează Poliția Brașov, potrivit A3.

Revelion cu peripeții

Tot de Revelion, un tânăr, în vârstă de 24 ani, care conducea un autoturism, având direcția de deplasare dinspre strada Morii către Strada Mihai Viteazul din Brașov, a acroșat un stâlp de tensiune, a lovit poarta de acces și zidul unui imobil.

Șoferul a fost testat cu etilotestul, rezultatul fiind 0,86 mg/l alcool pur. Mai mult, el a fost condus la o unitate medicală autorizată pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Oamenii legii au declarat că a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, dosar instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov.

Oamenii legii au mai declarat că nu au fost raportate victime.